Tanto na Rua 2, que ganha novo retorno, quanto na Rua 5, motorista deve fazer giro de quadra para retornar

Publicado: 29.08.2021

As equipes de educação de trânsito e de fiscalização da Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) distribuíram panfletos na última sexta-feira, 27, na região da Avenida Universitária para informar os motoristas sobre as mudanças em dois pontos.

O cruzamento da Avenida Universitária com a Rua 2 recebeu semáforos e um novo retorno, cujo acesso se dará por giro de quadra. No cruzamento da via com a Rua 5, em que antes era permitido retornar à esquerda, o condutor também precisará adotar o giro de quadra (veja no mapa abaixo). As alterações entram em vigor a partir da próxima sexta-feira, dia 3 de setembro.

“A mudança contribuirá para a melhoria da mobilidade na região, proporcionando mais fluidez, segurança e organização no trânsito”, explica o diretor de trânsito e transportes da CMTT, Igor Lino Siqueira.