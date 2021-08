“O ÚNICO CAMINHO POSSÍVEL PARA O REPUBLICANOS É O SEU FORTALECIMENTO.

SEGUIREMOS CRESCENDO DIA APÓS DIA!”

Publicado: 30.08.2021

Há poucos dias, o G1 publicou matéria, informando que o Republicanos (antigo PRB) avançava para uma aliança e fusão com outros partidos, formando uma nova sigla. O tema foi imediatamente desmentido pelo Presidente Nacional do Republicanos, Deputado Federal Marcos Pereira, com a assertiva registrada acima.

Ressalta-se que o Partido REPUBLICANOS é um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano.

E a convergência de valores individuais com o manifesto do Partido é a verdadeira razão de nossa filiação; pois nosso espírito encontra conforto e paz nos valores Republicanos. E a história do Partido em Goiás e em Anápolis alinha-se em favor dos anseios da sociedade – a verdadeira protagonista das pautas de todas as nossas discussões partidárias.

Na oportunidade, no caminho para 2022, as certezas do Republicanos encontram convergência no apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e na vontade de nosso Presidente Estadual, DEPUTADO FEDERAL JOÃO CAMPOS, em ser SENADOR POR GOIÁS, contando com a aquiescência da Executiva Nacional.

O Republicanos é um porto seguro para todos(as) que desejam exercer a cidadania.

Que Deus abençoe a todos nós!

Executiva do Republicanos Anápolis

30 de agosto de 2021