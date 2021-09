Também será retomada a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos enquanto durar o estoque

Publicado: 01.09.2021

Com mais de 63% da população vacinada com a primeira dose e quase 28% com a segunda, Anápolis segue agora para a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O reforço começa nesta quinta-feira, 2, com a imunização de idosos que vivem em instituições de longa permanência. Além disso, retoma a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos já cadastradas até quando durar as cerca de quatro mil doses enviadas nesta quarta-feira, 1º, pelo governo estadual. A imunização com primeira dose de estudantes de 12 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas está suspensa até a chegada de mais remessas para essa finalidade.

Para a vacinação dos idosos em abrigos serão destinadas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Duas instituições serão visitadas nesta quinta para atender a todos os internos. O imunizante destinado para a terceira dose é o da Pfizer.

A aplicação da segunda dose segue normalmente nos postos de acordo com o imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de a população ficar atenta ao retorno na data especificada no cartão de vacinas. O horário é das 8h às 16h.

Em alguns casos, conforme normativa da Secretaria de Estado da Saúde, fica autorizada a antecipação da segunda dose com intervalo mínimo de 28 dias para AstraZeneca e 21 para Pfizer. Isso é possível apenas nas seguintes situações: cirurgia eletiva, viagens para intercâmbio estudantil ao exterior e viagens programadas ao exterior.

Quem se enquadrar nesses quesitos deve enviar solicitação no e-mail vacina@anapolis.go.gov.br e foto dos documentos pessoais, do cartão de vacina constando a primeira dose; e do comprovante de endereço, além de número de contato e documentos comprobatórios como cópia da passagem aérea, em caso de viagem, e relatório médico para cirurgia.

A primeira dose para adolescentes, gestantes e puérperas está suspensa até a chegada de mais remessas da vacina determinada pelo Ministério da Saúde.

Confira os locais de vacinação desta quarta-feira (02/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos (com distribuição de senha):

UniEvangélica (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Segunda dose (para pessoas que tomaram a primeira em Anápolis)

AstraZeneca

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Pfizer

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)