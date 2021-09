Para garantir a vaga, interessado deve efetuar a matrícula on-line e procurar posto de atendimento presencial para entregar documentação e abrir processo de habilitação gratuito. Serão oferecidos curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes

Publicado: 01.09.2021

O prazo para que os selecionados na segunda chamada da 4ª etapa do programa CNH Social efetuem a matrícula on-line e garantam sua habilitação gratuitamente se encerra nesta quinta-feira, dia 2. Para as vagas remanescentes, foram convocados 902 candidatos. A lista dos candidatos selecionados está disponível no site www.detran.go.gov.br. Os classificados devem ficar atentos aos prazos para não perder o benefício.

Nesta etapa, o Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), oferece 3 mil vagas com processo de habilitação gratuito. Os candidatos que tiverem o nome na lista, disponível no site da autarquia, deverão efetuar a matrícula online no portal (www.detran.go.gov.br) e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação até o dia 17 de setembro. Quem deixar de cumprir o prazo ou não apresentar os documentos necessários será desclassificado.

Os contemplados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO (Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático). Os beneficiários também estarão isentos de pagar pelos exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência, e toxicológico, exigido para categoria profissional. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Cronograma

– 02/09 – Prazo final para realização da matrícula online.

– 17/09 – Prazo final para entrega da documentação e abertura do Renach.

