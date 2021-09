Governador classifica como “inadmissível” pessoas que não iniciaram processo de imunização. “Temos de exigir respeito pelas outras vidas”, afirma. Ele também comentou sobre período de estiagem e a necessidade de economizar energia. Declarações foram feitas durante evento realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), nesta quarta-feira (1º/9)

Publicado: 02.09.2021

Foto: Wesley Costa

O governador Ronaldo Caiado afirmou, nesta quarta-feira (1º/9), que Goiás deve adotar novas condutas no que diz respeito à adesão de programas sociais e ao uso de energia elétrica. No primeiro caso, o Estado estuda exigir comprovante de imunização contra a Covid-19 para que a população mais vulnerável tenha acesso aos benefícios.

“Da mesma maneira que exigimos que a criança esteja na escola, e com cartão vacinal em dia, precisamos exigir a contrapartida para que as pessoas se conscientizem da responsabilidade de cada um”, disse sobre a importância da vacinação em massa para o controle da pandemia. A declaração foi dada durante evento na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Caiado classificou como “inadmissível’” o fato de haver pessoas que não iniciaram o processo de imunização, mesmo dentro da faixa etária contemplada. “Temos de exigir respeito pelas outras vidas”, pontuou.

Atualmente, a maior parte dos municípios goianos vacina pessoas a partir de 18 anos. Em algumas regiões, a campanha já avançou para adolescentes. Quem não busca a própria proteção, completou o governador, “não pode contaminar o ambiente e disseminar um vírus que tem ceifado tantas vidas”.

Energia

No mesmo evento, o governador comentou sobre o período de estiagem e a consequente necessidade de, mais do que nunca, economizar energia elétrica. Nesse sentido, Caiado disse que o Estado deve publicar decreto sobre o uso consciente do recurso e pediu para que os prefeitos promovam ações semelhantes. “Se ali é uma casa pública, e a energia é paga com dinheiro público, nós temos que dar o exemplo nos momentos de escassez”, ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom-GO)

Facebook Twitter Google+