Solenidade, realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, dá posse a 50 gestores que conduzirão entidade até 2023. Nova organização representa 150 mil empresas que somam 70% do PIB de Goiás. Representantes do segmento produtivo buscam, juntamente com setor público, debater soluções para aquecimento do ambiente de negócios. “A criação da entidade tem intuito de aglutinar forças de todos os segmentos e com única finalidade: gerar emprego, ampliar o mercado e a condição de cidadania nos 246 municípios”, afirma governador

Publicado: 03.09.2021

Foto: André Saddi

Com a presença do governador Ronaldo Caiado aconteceu na noite desta quinta-feira (2/9), a cerimônia de posse da diretoria da recém-criada Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest), realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Assume como presidente da entidade o empresário Rubens Fileti, que atualmente também está à frente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg).

Cerca de 50 diretores, membros de associações de diversas regiões goianas, serão responsáveis pela condução da entidade, inaugurada no último mês de junho, para o triênio 2021-2023. Compõem a Faciest Goiás representantes do setor produtivo que buscam, juntamente com o setor público, debater soluções e criar medidas para promoção da geração de emprego, renda e aquecimento do ambiente de negócios.

“É uma alegria enorme participar deste momento tão importante para a história de Goiás. A criação da entidade tem o intuito de aglutinar forças de todos os segmentos e com única finalidade: gerar emprego, ampliar o mercado e a condição de cidadania nos 246 municípios”, elencou o governador.

Caiado disse que a entidade surge de forma independente, juntando pessoas que têm liderança em suas áreas com um ponto de concórdia que é gerar desenvolvimento ao Estado. “Isto mostra humildade e entendimento de que, pelo momento que o Brasil passa, é preciso construir união. Isso é primordial”, considerou. O governador também colocou à disposição da entidade seus secretários. “São todos técnicos que agem de forma respeitosa, honesta, republicana e eficiente. Contem com nosso governo para que possamos transformar Goiás”, garantiu.

O presidente da Faciest, Rubens Fileti, projeta estar em pelo menos 70% dos municípios goianos nos próximos 12 meses. Em discurso, ressaltou os números da organização, que representa cerca de 150 mil empresas entre microempreendedores individuais, pequenas, médias e grandes e somam 70% do Produto Interno Bruno (PIB) de Goiás.

No entanto, o presidente pontuou que não são os números que fazem a Faciest, “mas a credibilidade. Temos associações que representam de fato e direito as principais empresas”, explicou. Acrescentou ainda que sua gestão será coletiva, democrática e não excludente, baseada na ética, lealdade e no respeito a todos os membros.

O novo corpo diretivo da Faciest Goiás pretende focar o trabalho no empresariado e em acelerar a retomada econômica em Goiás no período de pandemia de Covid-19, com ações que proporcionem uma curva ascendente de vendas e recuperação de postos de emprego, sobretudo nas áreas com maior lentidão no processo de retorno.

Mais representatividade

Estão filiadas à entidade, cerca de 30 grupos, como a Associação Empresarial da Região da 44 (AER 44), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado De Goiás (Ahpaceg), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado De Goiás (Abih-GO), entre outros.

O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, disse que Fileti tem toda credencial para estar à frente da Faciest e um time que pode fazer muito pelo Estado, gerando ambiente de trabalho para atrair novos negócios e criar empregos.

Baiocchi afirmou que, para isso, o setor conta com o apoio do governo estadual, que trabalha para transformar o ambiente empreendedor, como fez com o Programa de Desenvolvimento Regional (ProGoiás) e outros fomentos a todos setores econômicos. “Caiado tem uma equipe que faz muito pelo empresário, que nos apoia”, reconheceu.

A nova federação foi elogiada pelo vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo Afonso Ferreira. Ele também ressaltou que a entidade surge com objetivo de gerar união. “Fico muito feliz quando vejo lideranças querendo aglutinar. O Brasil precisa disso e nós, em Goiás, estamos juntando virtudes. Peço a Deus que ilumine Caiado para coordenar tudo isso e todas as lideranças”, afirmou.

O deputado federal delegado Waldir se mostrou entusiasmado com a criação da entidade em plena pandemia, o que para ele, mostra a força do Estado. “Vão trabalhar pelo desenvolvimento junto com o governador”, disse.

O deputado federal Glaustin da Fokus disse que a iniciativa vai gerar riqueza e emprego. “São empresários que contribuem para a retomada do mercado”, sublinhou. O deputado federal Vitor Hugo desejou sucesso à diretoria. “Por intermédio de vocês a riqueza é gerada. Traz renda, trabalho e recolhimento de impostos. Durante a pandemia vocês foram verdadeiros heróis”, afirmou.

Estiveram presentes também à solenidade no Centro Cultural Oscar Niemeyer a vice-presidente da regional 5 (Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado de Goiás – ABIH-GO), Vanessa Pires; o presidente do conselho deliberativo da Faciest, Cesmar Moura de Oliveira; os deputados estaduais Coronel Adailton e Virmondes Cruvinel; o desembargador do Tribunal de Justiça, Anderson Máximo e o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), o prefeito de Goianira Carlão da Fox.

Ainda marcaram presença o superintendente da Sudeco, Nelson Vieira Fraga; o presidente da Junta Comercial de Goiás (Juceg), Euclides Barbo; o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO), Luís Alberto Pereira; os vereadores de Goiânia Anselmo Pereira, Leandro Sena, Paulo Henrique da Farmácia e Aava Santiago; além dos presidentes Fabrício Amaral (Goiás Turismo) e Rivael Aguiar (GoiásFomento).

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom-GO)

