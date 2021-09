“E nós, conservadores, que trabalhamos com virtudes e qualidades, afirmamos: Supremo é o Povo Brasileiro!”

Publicado: 06.09.2021

A semana começa de forma especial, tendo a convergência dos nossos valores com as comemorações do 7 de setembro – o Dia da Independência, o Dia da Pátria!

E no mês que comemoramos a nossa independência, Brasília recebeu de braços abertos o simpósio internacional de conservadores, em sua 2ª edição no Brasil, o CPAC Brasil (1), com o tema “Liberdade não se ganha, se conquista”. Foi espetacular! Os palestrantes discursaram sobre um Brasil que decola em Céu de Brigadeiro, trazendo luz a ações de gestão baseadas em valores e princípios.

Fiquei orgulhoso das palavras em verde amarelo que ouvi. Foi uma verdadeira aula! Com bastante entusiasmo, ouvi que “o servir tem que se espelhar no exemplo de Cristo”, que “o servir tem que trazer, lado a lado, a humildade, o respeito à família e o respeito ao trabalho”; e que aquele que se propõe a fazer parte do serviço público deve “servir e deixar legado”.

E é por isso que podemos fazer mais, podemos prosperar mais!

Sempre que falo em gestão, propondo novas rotas para as nossas cidades goianas, é com o objetivo de trazer mais bem-estar para todos os cidadãos, para todas as famílias, construindo-se cidades mais acolhedoras! E foi assim que, mais uma vez, percebi o esforço dos gestores do Governo.

Somos parte da geração que vai mudar o Brasil!

E a questão moral em 1º lugar com a defesa de Deus, da Pátria e da Família! E este é o momento do exercício da nossa soberania, da nossa liberdade e da nossa democracia, convergindo, incondicionalmente, com a Constituição Federal (2), pois “todo o poder emana do povo”.

7 de setembro! Vamos celebrar a nacionalidade em uma manifestação cívica!

Parabéns, Pátria amada, Brasil!

E que venham os 200 ANOS!

Brigadeiro Bragança

Comandante da Base Aérea de Anápolis em 2008-2009

