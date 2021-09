Lideradas por carnes e soja, vendas externas do setor atingem US$ 5,3 bilhões no acumulado do ano e superam em 12,6% o resultado do mesmo período de 2020

Publicado: 09.09.2021

As exportações de produtos do agronegócio goiano totalizaram US$ 564,4 milhões em agosto, respondendo por 72,5% do total das vendas externas do Estado. É o que mostram os dados do Comex Stat do Ministério da Economia, analisados pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

O resultado de Goiás foi impulsionado pelas vendas de carnes, que alcançaram US$ 227,1 milhões (40,2%) no mês, e do complexo soja, que chegaram a US$ 221,9 milhões (39,3%). Cereais, farinhas e preparações ficaram em terceiro lugar na pauta exportadora, com US$ 42,8 milhões (7,6%), seguidos por complexo sucroalcooleiro, US$ 36,9 milhões (6,5%), couros e peleteria, US$ 14,5 milhões (2,6%), e demais produtos.

O Estado exportou itens agropecuários para um total de 111 países no mês passado. Os dez principais parceiros comerciais foram China, Tailândia, Holanda, Chile, Hong Kong, Portugal, Irã, Estados Unidos, Indonésia e Jordânia. Sozinho, o gigante asiático foi responsável por 44,6% das exportações do Estado.

“Apesar do peso inegável da China na balança comercial goiana e do país, os números mostram que Goiás tem hoje uma pauta variada de produtos e uma carteira diversificada de clientes. Isso é resultado de um forte trabalho em parceria com o produtor para aproveitar o potencial de cada região, bem como para abrir novos mercados”, destaca o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.

Em relação a agosto de 2020, o resultado do oitavo mês deste ano representa uma queda de 8,7% nos valores comercializados pelo agronegócio goiano. No acumulado do ano (janeiro a agosto), porém, os números seguem positivos em 12,6%, na comparação com os oito primeiros meses do ano passado. As vendas externas do setor somaram US$ 5,3 bilhões até o momento em 2021 contra US$ 4,7 bilhões de janeiro a agosto de 2020.

Comunicação Setorial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás