Candidatos interessados no cargo de examinador de trânsito devem se inscrever, de 9 a 17 próximo, no site: www.selecao.go.gov.br. Seleção será por meio de análise curricular e entrevista. A remuneração para os cargos será de R$ 3.360,00 mais auxílio-alimentação

Publicado: 09.09.2021

Começam nesta quinta-feira, dia 9, a 17 de setembro, as inscrições para os interessados em participar do processo seletivo simplificado para o cargo de examinador de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), irá contratar 100 examinadores de trânsito em caráter temporário.

A remuneração para os cargos será de R$ 3.360,00 mais auxílio-alimentação. Os interessados devem acessar o site: www.selecao.go.gov.br. Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 20 para participarem do certame.

A seleção dos candidatos será realizada pela Escola de Governo e compreende duas etapas: 1) análise curricular, com eliminação e classificação dos concorrentes; e 2) entrevista, seguindo o mesmo formato do primeiro estágio.

Para se inscrever, o candidato precisa ter o certificado de conclusão de curso de examinador de trânsito, averbado pelo Detran-GO, através da Gerência de Educação para o Trânsito, e cumprir com os demais requisitos para os Examinadores de Trânsito, conforme art. 62 da Resolução nº 789, de 18 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito.

O chamamento é realizado para melhor atender à alta demanda no Estado de Goiás de candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, adição ou mudança de categoria, que necessitam de exames teóricos e práticos de direção.

O resultado definitivo do certame será divulgado dia 12 de novembro. Os profissionais convocados terão contratos de até três anos, com possibilidade de prorrogação para cinco anos.