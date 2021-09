Vacina continua sendo aplicada em pessoas a partir de 18 anos e estudantes de 12 e 17 anos e com comorbidades

Pubhlicado: 13.09.2021

Foto: Bruno Velasco

A partir desta segunda-feira, 13, os estudantes anapolinos de 13 a 16 anos já podem se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar, cuja inscrição será validada com o cruzamento de dados das listas enviadas pelas instituições de ensino. Para este público, a aplicação ainda não está liberada e aguarda a chegada de mais imunizantes da Pfizer — o único autorizado pela Anvisa para esta faixa etária.

Enquanto isso, continua a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, estudantes de 12 e 17 anos, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, além de gestantes e puérperas. Quem precisa receber a segunda dose pode procurar um dos postos (veja lista abaixo), de acordo com o imunizante. A aplicação do reforço (terceira dose) continua de forma volante nas instituições de longa permanência do município.

Confira os locais de vacinação desta segunda-feira (13/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

UniEvangélica (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Adolescentes (12 e 17 anos) ou com comorbidades; gestantes e puérperas:

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Segunda dose para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis:

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)