Publicado: 14.09.2021

Você sabia que o GoInfra App, aplicativo que aproxima os cidadãos das equipes técnicas da maior empresa pública do Estado de Goiás, está disponível tanto a plataforma Google Play, para celulares com sistema Android, quanto na Apple Store, que alimenta o sistema IOS?

Por esses dois caminhos, você pode baixar a ferramenta no seu smartphone e, na sequência, informar à Goinfra sobre a necessidade de alguma manutenção na malha viária goiana.

Nele, você também pode ler as informações que envolvem as obras rodoviárias e civis espalhadas pelos quatro quadrantes de Goiás e que estão diretamente ligadas ao seu bem estar nas estradas e à utilização otimizada das estruturas públicas estaduais.

Siga o passo a passo para a instalação do aplicativo:

1) Busque por GOINFRA APP nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store;

2) Clique em INSTALAR e baixe o aplicativo no seu celular;

3) Clique em ABRIR;

4) Toque em FAÇA O SEU CADASTRO, que está logo abaixo do plug para o login;

5) Informe todos os dados pessoais solicitados pelo aplicativo;

6) Marque a opção para aceitar os termos e políticas da empresa;

7) Clique em CADASTRAR;

8) Faça o login com as informações solicitadas;

9) Solicite manutenção em rodovias pavimentadas ou não pavimentadas, com a preocupação de selecionar apenas os trechos administrados pelo Governo de Goiás (GO’s);

10) O aplicativo vai pedir ações como:

– informações sobre os detalhes da sua solicitação;

– adicionar localidade do problema identificado;

– fotografias do local que precisa de manutenção;

11) Agora, é só enviar os dados e aguardar a avaliação da nossa equipe técnica, para a consideração do problema apontado na nossa malha rodoviária e das soluções mais viáveis e eficientes.

Fonte: Goinfra- GO