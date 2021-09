Com início na segunda (20), evento terá atividades simultâneas em várias cidades do país, e é coordenado pelo Ibram. Em Goiânia, roteiro inclui os museus MIS, Muza, Pedro Ludovico, além do Arquivo Histórico Estadual

Publicado: 16.09.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), terá programação especial na semana da 15ª Primavera dos Museus 2021, que será realizada de 20 a 26 de setembro, em unidades da capital e do interior. O evento é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em parceria com as instituições museológicas de todo país.

A iniciativa terá atividades simultâneas em instituições de memória e centros culturais, que somam mais de 680 espaços, que realizaram suas inscrições com o cadastramento de atrações. Entre os entretenimentos voltados ao público estão shows, teatros, seminários, exposições, cinemas, visitas mediadas, debates, lançamentos de livros, workshops, festivais e videocast.

Em Goiás, o roteiro inclui os museus da Imagem e do Som de Goiás (MIS), Zoroastro Artiaga (Muza), e Pedro Ludovico, além do Arquivo Histórico Estadual, da capital. Já no interior, tem o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, e o Museu Ferroviário, de Pires do Rio.

A programação é gratuita e poderá ser acompanhada pelas redes sociais dos museus e da Secult Goiás, bem como pelo canal da secretaria no YouTube.

Confira a programação completa

Arquivo Histórico

22/09 – 15h às 16h

Videocast – A Ressignificação do Patrimônio Arquivístico como Instrumento de Preservação da Memória: um estudo de caso

Videocast – Manchetes que fizeram história em Goiás

Palácio Conde dos Arcos

26/09 – 9h às 11h

Exposição virtual contando a história e o passado através de fotografias antigas do acervo de Maria Dulce, remetendo as transformações que o Palácio Conde dos Arcos sofreu com o passar dos anos

Museu Ferroviário de Pires do Rio

26/09 – 9h

Videocast – Recomeços em tempos de perdas: desafios do presente. A proposta do evento é rememorar a trajetória do Museu a partir de seu acervo fotográfico.

Museu Pedro Ludovico

20/09 – 9h às 10h

Relançamento do projeto Café com Pedro Virtual. Videocast “Lugares de memória e suas funções públicas”, com a Prof. Dra. Camila Wichers e a museóloga Ma. Bárbara Yanara.

25/09 – 9h às 14h

Visita mediada em comemoração ao aniversário de 34 anos do Museu Pedro Ludovico

Museu da Imagem e do Som

21/09 – 14h às 20h

Podcast sobre a vida e obra do fotógrafo Silvio Berto com o Doutor em Sociologia Jordão Horta Nunes

21 e 22/09 – 16h30 às 17h30

Visita mediada à Exposição “Centro Cultural Marieta Telles Machado – A Retomada para o Amanhã”, e às reservas técnicas fotográficas e fonográficas. O evento é direcionado para os servidores da Secult GO

23 e 24/09 – 14h às 17h

Oficina – Noções básicas de conservação fotográfica com a técnica em conservação Vitória Bandeira. São 10 vagas preferencialmente para funcionários da Secult GO

23/09 – 14 às 20h

Videocast sobre a vida e obra da musicista Tia Amélia com a doutora em Ciências Musicais Gyovana Carneiro

Museu Zoroastro Artiaga

20/09 – 9h

Exposição – “Arte e Ofício: Tecedeiras de Goiás”. Exposição virtual realizada com acervo do Muza

24/09 – 9h

Videocast – Museus: perdas e recomeços – perspectivas atuais. Palestrante: Dra. Manuelina Maria Duarte Cândido. Profa. Museologia/Universidade de Liége (Bélgica) e PPGAS-FCS/UFG

Fonte: Secretaria de Estado de Cultura (Secult) – Governo de Goiás