Publicado: 16.09.2021

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) vai aplicar no próximo domingo, 19 de setembro, as provas do Vestibular 2021/2. Os locais de aplicação das provas foram divulgados nesta quarta-feira pelo Núcleo de Seleção da Universidade.

São oferecidas 390 vagas distribuídas em 13 turmas de 11 cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia. Para cada uma das turmas haverá duas vagas extras destinadas a alunos quilombolas.

Ao todo, 50% das vagas são para o Sistema Universal e os outros 50% destinados ao Sistema de Cotas – 25% para alunos da Rede Pública de Educação Básica, 20% para candidatos negros e 5% para vestibulandos indígenas ou estudantes com deficiência.

Confira aqui os locais de prova.

O vestibular será aplicado nos municípios de Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara e São Luís de Montes Belos.

Os candidatos devem comparecer ao local de prova com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, comprovante de inscrição e documento de identificação original com foto.

Biossegurança

O Núcleo de Seleção e o Comitê Estratégico para Ações de Prevenção ao Coronavírus da UEG, com o objetivo de evitar a possibilidade de disseminação da covid-19 durante a realização do Vestibular, estabeleceu um protocolo de segurança para aplicação de provas, bem como suas etapas.

Os candidatos deverão observar as normas de biossegurança e medidas de proteção no acesso aos locais de prova e durante toda a realização do certame, como descrito abaixo:

No acesso aos locais de prova o candidato deverá:

Observar o escalonamento de entrada de acordo com as iniciais do nome;

Estar utilizando máscara, de forma que cubra toda a região da boca e nariz;

Ficar a 1,5m de distância, no mínimo, de outros candidatos;

Ser submetido a aferição de temperatura corporal, que deve estar abaixo de 37,8º C.

Durante a realização das provas:

É obrigatório o uso de máscara facial do tipo cirúrgica, tecido ou descartável que cubra toda a região da boca e nariz. As máscaras deverão ser utilizadas durante todo o tempo nos locais de aplicação. Em caso de troca de máscara descartável, o vestibulando deverá acondicioná-la em saco plástico para descarte adequado;

É obrigatório levar máscara reserva para troca durante a prova;

O candidato deve levar garrafa de água fabricada em material transparente e evitar sair da sala para usar os bebedouros, que só deverão ser utilizados para reposição das garrafas individuais.

Confira aqui o protocolo de biossegurança de procedimentos contra o coronavírus em aplicação de provas na UEG.

Acesso aos locais de prova

Os portões dos locais de realização das provas serão abertos às 11h45min, para a entrada dos candidatos, e fechados às 13h, no horário oficial de Brasília.

O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência, evitando aglomerações e observando as normas de biossegurança e medidas de proteção.

A UEG montou um escalonamento para a entrada dos vestibulandos, de acordo com as iniciais dos nomes, como especificado abaixo:

A a G – 11h45 às 12h

H a M – 12h às 12h15

N a S – 12h15 às 12h30

T a Z – 12h30 às 12h45

O escalonamento acima é uma sugestão para evitar aglomerações nos portões de entrada, mas a entrada será permitida a qualquer candidato no período compreendido entre 11h45 e 13h.

Mais informações sobre o certame podem ser acessadas no endereço www.estudeconosco.ueg.br.

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)