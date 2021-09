Roberto Naves ressalta o protagonismo da cidade na imunização contra a Covid-19 e defende estudos que garantem a eficácia da vacina da Pfizer em todo o mundo

Publicado: 17.09.2021

Por determinação do prefeito Roberto Naves a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades será retomada em Anápolis nesta sexta-feira 17. A aplicação foi suspensa nesta quinta, 16, após Nota Técnica do Ministério da Saúde solicitando a interrupção da vacina contra a Covid-19 para essa faixa etária.

De acordo com o prefeito, Anápolis é referência nacional na vacinação e assumiu o protagonismo na imunização em todas as etapas deste processo. “Fomos a primeira cidade do Estado a vacinar esta faixa etária. Hoje, já ultrapassamos os 80% de anapolinos imunizados com a primeira dose” pontua.

Sobre a eficácia do imunizante, Roberto Naves ressalta que os estudos comprovam que a vacina Pfizer pode ser utilizada para esta finalidade, o que está acontecendo em diversos países do mundo. “Neste momento, temos doses suficientes deste imunizante no estoque”, garante.

Com a decisão do prefeito, nesta sexta-feira, 17, a vacinação segue para estudantes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, gestantes e puérperas. A segunda dose também continua sendo aplicada conforme a data marcada no cartão de vacinas.

Confira os locais de vacinação desta sexta-feira (17/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Adolescentes de 12 a 17 anos

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Gestantes e puérperas

Antigo Cerest (pedestres)

Segunda dose (para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis)

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

