Prazo para submeter artigos encerra dia 1º de outubro. Tema envolve compliance público, e finalidade é estimular a pesquisa, a produção acadêmica, a difusão do conhecimento e sua aplicação na realidade goiana e brasileira

Publicado: 20.09.2021

O controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, informa que o prazo final para a inscrição no 1º Concurso de Artigos Científicos da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE) termina em 1º de outubro. Para concorrer à premiação total de R$ 9 mil, os artigos inscritos devem tratar do tema Compliance Público e abordar, de forma isolada ou conjunta, aspectos relacionados à ética, transparência, responsabilização, gestão de riscos e/ou ouvidoria.

As inscrições podem ser realizadas no site da CGE, em banner específico, ou diretamente no endereço www.controladoria.go.gov.br/concursodeartigos . O concurso conta com o apoio da Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) e da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg).

O concurso é aberto a profissionais, estudantes, pesquisadores e interessados no tema em geral, com o limite de três autores por artigo, sendo que um desses autores deve ter pelo menos pós-graduação lato sensu concluída. Servidores da CGE Goiás poderão submeter artigos, contudo, estão impedidos de ser premiados, bem como seus parentes em linha reta, colateral ou afim, até o segundo grau.

Lançado dia 27 de agosto, o concurso já conta com trabalhos inscritos. Segundo Ziller, o objetivo do Governo de Goiás e da CGE é fomentar estudos técnicos e científicos sobre o compliance e também avaliar a pertinência de utilizar esses estudos para aprimorar os eixos do Programa de Compliance Público de Goiás, que está sendo desenvolvido em todos os órgãos do Poder Executivo estadual.

A avaliação dos artigos científicos será feita por uma banca definida pela CGE, de acordo com os prazos e demais requisitos expostos no edital que está na página de inscrição. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, mediante o preenchimento de todas as informações requeridas e o envio dos arquivos solicitados pelo edital do concurso até às 23h59, do dia 1º/10/2021.

O resultado será anunciado durante a Semana Internacional de Combate à Corrupção, realizada pelo Governo de Goiás, no início de dezembro. Serão premiados os três primeiros colocados, com valores de R$ 5 mil (1º); R$ 3 mil (2º) e R$1 mil (3º).

