Nesta etapa, alunos que estavam no cadastro de reserva serão beneficiados pelo Programa Universitário do Bem, que disponibiliza mais de cinco mil vagas para este semestre. Divulgação dos aprovados é realizada por meio do site da OVG, e a assinatura do Termo de Inclusão deve ser feita, eletronicamente, até 30 de setembro

Publicado: 21.09.2021

“Com esse chamamento, conseguimos levar esperança e impulsionar ainda mais o fortalecimento da educação em Goiás”, diz Gracinha Caiado. “A bolsa garante acesso dos nossos jovens ao ensino superior”, afirma Caiado (Foto: Secom)

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), anuncia, nesta segunda-feira (20/9), a segunda chamada para 700 estudantes em vulnerabilidade social que estavam no cadastro de reserva da última seleção do Programa Universitário do Bem (ProBem).

A divulgação dos aprovados é realizada por meio do site da OVG (ovg.org.br) e contempla 600 alunos de cursos gerais, 50 de cursos de medicina e 50 de odontologia. A assinatura do Termo de Inclusão e a confirmação da matrícula pela Instituição de Ensino Superior (IES) deve ser feita eletronicamente até 30 de setembro e o benefício englobará todo o semestre 2021/2.

A ordem de convocação segue o Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A). “A bolsa garante o acesso dos nossos jovens ao ensino superior”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, a convocação dos estudantes do cadastro de reserva está prevista no edital de seleção.

“Nosso objetivo é ajudar as famílias que mais precisam com oportunidades para inclusão no mercado de trabalho por meio do ensino superior. Com esse chamamento de mais 700 alunos por meio de segunda chamada, conseguimos levar esperança e impulsionar ainda mais o fortalecimento da educação em Goiás”, comenta.

A diretora-geral da Organização, Adryanna Melo Caiado, lembra que os estudantes convocados nesta etapa devem ficar atentos às datas, para que não percam o prazo. “Os alunos que estavam no cadastro de reserva e que foram selecionados precisam assinar eletronicamente o Termo de Inclusão no nosso site. Basta acessar a página da OVG, clicar no link do ProBem e, na sequência, em Central do Candidato, que já deve estar com a confirmação de matrícula na faculdade informada à equipe do programa”, reforça Adryanna.

As dúvidas sobre o ProBem podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 3201-9351 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.

Serviço

Quando: Até 30 de setembro de 2021

Onde: Site da OVG (ovg.org.br)

Informações: (62) 3201-9351 (Central de Relacionamento do ProBem)

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

