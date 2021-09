Medida preenche todas vagas disponíveis. “É o reconhecimento ao trabalho, à competência e aos resultados que vocês entregam à população do Estado de Goiás”, afirma governador. Previsão é de também realizar, em breve, promoções para Polícias Técnico-Científica e Penal

Publicado: 21.09.2021

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta terça-feira (21/09), a promoção de 3.130 praças da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). A novidade foi divulgada, por ele, em redes sociais. O chefe do Executivo estadual se reuniu durante a manhã com o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e o comandante-geral da corporação, Coronel Renato Brum dos Santos, para assinar e autorizar as promoções.

Caiado lembrou que esta é a maior promoção já realizada na história da PM-GO. “Nós estamos com o número de 3.130 praças promovidos. Primeira vez que nós estamos preenchendo todas as vagas”, destacou.

A promoção faz parte dos compromissos firmados pela atual gestão do Governo de Goiás, de viabilizar maior valorização das forças de segurança. “Esse é o reconhecimento ao trabalho, à competência e aos resultados que vocês entregam à população do Estado de Goiás”, completou.

O governador havia anunciado “o maior número de promoções e de qualificação” dos policiais goianos, já no final de julho deste ano. Na ocasião, ele lembrou a necessidade de realizar novos concursos para a Polícia Militar e assegurou que o Estado conseguirá promover um novo certame após liberação por parte do Tesouro Nacional. “Estamos trabalhando fortemente para esse objetivo. Temos que pagar dívidas acumuladas anteriormente”, disse, à época.

Os promovidos

Integram o quadro de praças da PM-GO os soldados, cabos, 3º, 2º e 1º sargentos, além dos subtenentes. A promoção deve ser publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. A previsão, de acordo com Caiado, é de também realizar, em breve, promoções para as Polícias Técnico-Científica e Penal. “Fazemos justiça àqueles que promovem a segurança pública em nosso Estado de Goiás”, concluiu.

