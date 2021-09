Evento será realizado no formato presencial, de 30 de novembro a 05 de dezembro, em Pirenópolis, e seguirá todos protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias para conter avanço da pandemia de Covid-19. Investimento em mostra de música é de R$ 1 milhão

Publicado: 21.09.2021

Artistas e grupos interessados em participar do evento podem se inscrever, até 18 de outubro, pelo site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. (Foto: Secult)

O Governo de Goiás abriu, nesta segunda-feira (20), as inscrições para apresentações artísticas (shows e oficinas) na 20ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis (Canto 2021). Artistas e grupos interessados em participar do evento podem se inscrever, até 18 de outubro, pelo site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

A mostra de música será realizada de 30 de novembro a 05 de dezembro, em Pirenópolis, seguindo todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias para conter o avanço da Covid-19. “Estamos resgatando o cenário cultural em Goiás”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

“Será uma festa. A cultura goiana tem um governador que defende, que apoia e que respeita o setor”, diz Caiado. Podem participar do certame cantores, bandas, conjuntos, professores de renome local e regional, maiores de 18 anos e residentes em Goiás há pelo menos dois anos. Nesta edição serão selecionados 20 artistas para shows e quatro artistas ou professores para ministrar oficinas de bateria, violão, guitarra, contrabaixo e percussão.

A seleção dos participantes será feita com base em relevância cultural, qualidade técnica e artística, experiência, notoriedade, diversidade e criatividade. As atrações musicais serão apresentadas no palco que será montado no Cavalhódromo da cidade. Os investimentos somam mais de R$ 1 milhão no evento, que conta com convênio do governo federal.

Mais informações podem ser conferidas no edital disponível nos sites www.cultura.go.gov.br e cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. Também, pelo e-mail cantodaprimavera@goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3201-4631.

Leque de benefícios

Criado no ano 2000, como mecanismo de valorização da criação musical, o Canto da Primavera firmou-se, ao longo dos anos, como acontecimento de relevância para o Estado de Goiás. A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis produz um vasto leque de benefícios. Estimula o desenvolvimento artístico e cultural da comunidade local, cria entretenimento, aquece o turismo e movimenta a economia.

Um dos momentos especiais do Canto da Primavera são as oficinas de música. Elas formam um enriquecedor entrelaçamento entre professores e instrumentistas, promovendo troca de informações e experiências na área de música.

A mostra, sobretudo, incentiva outros festivais musicais que acontecem na cidade e no restante do Estado de Goiás, justificando, assim, a capacidade de criar estímulos duradouros em direção a uma política de interiorização da cultura, principalmente no que diz respeito à capacitação e apresentação da música, ressaltando a importância do diálogo entre os artistas e a comunidade em geral.

Fonte: Secretaria de Cultura de Goiás- Secult