Podem receber o reforço pessoas com idade igual ou acima de 70 anos e também aquelas com alto grau de imunossupressão. No sábado haverá força-tarefa

Publicado: 23.09.2021

Com quase 420 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19 – primeira e segunda –, a Prefeitura de Anápolis inicia nesta sexta-feira, 24, a dose de reforço para pessoas com idade igual ou acima de 70 anos e também àquelas com alto grau de imunossupressão com laudo médico (veja critérios abaixo). Também acontece no sábado, 25, o Dia D da imunização contra o coronavírus para fazer uma repescagem daqueles que ainda não receberam a vacina.

A aplicação de primeira dose continua para estudantes de 12 a 17 anos, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, gestantes e puérperas. A segunda dose também será aplicada conforme a data agendada na caderneta de vacinação para AstraZeneca e CoronaVac. Já as pessoas que receberam a Pfizer e têm segunda dose agendada na caderneta até 4 de outubro, poderão receber sua dose nesses dois dias, de forma antecipada.

A dose de reforço será aplicada nos idosos a partir de 70 anos e que tenham feito a segunda dose há seis meses, independente do laboratório do imunizante recebido anteriormente. Lembrando que a data exata está marcada no sistema de cadastro e no cartão de vacinas.

Também será liberado o reforço para pessoas com alto grau de imunossupressão com laudo médico. Esta dose deve ser administrada somente após 28 dias da aplicação da segunda, independente do laboratório das doses anteriores.

Os locais de vacinação desta sexta e sábado serão os mesmos (confira abaixo) e o horário é das 8h às 16h, com possibilidade de distribuição de senha de acordo com a quantidade de imunizantes. A partir de segunda-feira, 27, a imunização passa a acontecer nos postos de saúde. Os detalhes serão divulgados posteriormente.

Confira os locais de vacinação desta sexta e sábado (24 e 25/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

Unidade de saúde JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Unidade de saúde Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas:

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

Segunda dose

AstraZeneca

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Pfizer

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

Unidade de saúde JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Dose de reforço

Idosos com idade igual ou superior a 70 anos (seis meses após a segunda dose) e pessoas com alto grau de imunossupressão (28 dias após a segunda dose):

Ginásio Internacional (drive-thru)

Unidade de saúde Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Unidade de saúde Arco-Íris (pedestres)

Descrições para pessoas com alto grau de imunossupressão:

– Imunodeficiência primária grave.

– Quimioterapia para câncer.

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

– Pessoas com HIV/AIDS.

– Uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias.

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

– Pacientes com doenças inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

– Pacientes em hemodiálise.

*Tabela de drogas modificadoras da resposta imune e doses consideradas imunossupressoras: Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de Mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-Mercaptopurina; Biológicos em geral (Infliximabe, Etanercept, Humira, Adalimumabe, Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte, Secukinumabe e Ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe)

Fonte: Calendário de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim) – Pacientes Especiais