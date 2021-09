Por meio dos editais serão distribuídos a classe artística quase R$ 47 milhões, que contemplam propostas de artes visuais, artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, trajetória cultural, cultura popular, cultura Kalunga e quilombola

Publicado: 24.09.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), divulga a lista dos proponentes da fase de habilitação e inabilitação dos 20 editais de 2021, da Lei Emergencial Aldir Blanc, editais que irão contemplar diversas áreas do segmento cultural.

Lembrando que o período da fase do recurso para as propostas inabilitadas começa nesta sexta-feira, dia 24, e encerra-se na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro, conforme o cronograma. O recurso deverá ser feito pelo proponente usando seu login, na Plataforma Mapa Goiano.

Por meio dos editais serão distribuídos a classe artística quase R$ 47 milhões, que contemplam propostas de artes visuais, artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, trajetória cultural, cultura popular, cultura Kalunga e quilombola, crianças e adolescentes, dança, fomento a bibliotecas comunitárias e museus, festivais e eventos de artes, direitos humanos, hip-hop, letras, teatro e música, gastronomia, além de propostas focadas nas tradições e no saber goiano.

Próximas etapas

A partir da fase de recursos, que é de 24 a 30 de setembro, haverá a divulgação das propostas habilitadas após análise dos pedidos de recurso (1º/10); seguindo para o período de avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação, Pontuação e Classificação (de 4 a 13/10); divulgação da lista preliminar das propostas classificadas e não classificadas da etapa 02 (14/10); prazo de recursos do resultado preliminar das propostas classificadas e não classificadas da etapa 02 (15 a 21/10); análise dos recursos enviados da etapa 2 (22/10 a 01/11); homologação e divulgação do resultado definitivo das propostas aprovadas (04/11); prazo para entrega da documentação do proponente (15 a 19/11); depósito dos recursos ao proponente aprovado (a partir do dia 22/11); apresentação do relatório de execução do projeto para a Secult Goiás, 30 dias após o término do prazo de execução do projeto cultural.

Confira aqui a listas dos habilitados e inabilitados

Fonte: Secretaria de Cultura (Secult-GO)

