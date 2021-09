Evento será realizado nesta segunda (27), às 9h30. Nova área para atendimento de acompanhantes e visitantes recebe o nome do pediatra Dr. Lindolfo de Barros e é três vezes maior. A passarela interliga espaço a bloco de internação. Investimento é de quase R$ 2,5 milhões

Publicado: 26.09.2021

O governador Ronaldo Caiado inaugura, nesta segunda-feira (27), às 9h30, a nova recepção geral Dr. Lindolfo de Barros e a passarela de interligação do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Localizada na região Noroeste de Goiânia, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir). O investimento nas melhorias para dar mais conforto e agilidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) é de quase R$ 2,5 milhões.

Com área útil de 550 m², a nova recepção é três vezes maior do que a estrutura atual e tem capacidade de atendimento de 232 acompanhantes e visitantes, além de adaptações para completa acessibilidade. Os dez novos postos de atendimento se somam aos outros seis existentes na recepção da unidade.

Já a passarela interliga a nova recepção geral ao bloco de internação e estrutura de rampas e elevadores de acesso. As obras são parte do Plano de Aplicação, Ampliação e Adaptação de Áreas Físicas do Hugol, iniciado em agosto de 2020, com projeção de investimentos de R$ 5.688.763,85 em estrutura física.

Homenagem

A nova recepção geral recebe o nome do médico Dr. Lindolfo de Barros. Pediatra, Dr. Lindolfo faleceu em julho deste ano, aos 80 anos, vítima de complicações da Covid-19 e foi uma das maiores referências da pediatria no Brasil.

Serviço

Assunto: Governador Ronaldo Caiado inaugura nova recepção geral e passarela do Hugol

Quando: Segunda-feira (27), às 9h30

Onde: Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) – Avenida Anhanguera, 14.527, Setor Santos Dumont, Goiânia (GO)

