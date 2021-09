Com queda da demanda por internação, mais leitos de UTI abertos durante pandemia no Estado serão destinados a apoiar centros cirúrgicos dedicados a procedimentos programados. O anúncio foi feito durante inaugurações no Hugol, onde Governo investiu quase R$ 2,5 milhões em melhorias

Publicado: 28.09.2021

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (27), a ampliação dos procedimentos cirúrgicos eletivos no sistema estadual de saúde em todas as regiões do Estado. A informação foi prestada durante inauguração da nova recepção geral Dr. Lindolfo de Barros e da passarela de interligação do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). “Essa é a etapa seguinte: avançarmos agora, em ritmo acelerado no atendimento dessa demanda que, indiscutivelmente, diante da pandemia, ficou represada”, disse o governador.

Caiado observou que, com a vacinação contra a Covid-19 até a faixa etária de 12 anos e atendimento das pessoas acima de 70 anos de idade com dose de reforço, há diminuição de complicações provocadas pela doença e da demanda de internação. “Onde temos UTIs para Covid-19, já vamos poder usar esses leitos para dar retaguarda aos centros cirúrgicos e propormos uma ampliação das nossas cirurgias eletivas”, detalhou.

A retomada dos agendamentos e da realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidades nas unidades de saúde da rede pública, filantrópica e privada em todo o Estado de Goiás foi autorizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) por meio da portaria 1.440/2021, de 6 de agosto. São consideradas cirurgias eletivas aquelas agendadas em data facultada pelo paciente ou cirurgião, conforme a legislação vigente.

(Foto: Júnior Guimarães)

Inaugurações

No Hugol, o governador vistoriou as áreas inauguradas nesta segunda-feira. O investimento nas melhorias para dar mais conforto e agilidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) é de quase R$ 2,5 milhões. As obras são parte do Plano de Aplicação, Ampliação e Adaptação de Áreas Físicas, iniciado em agosto de 2020, com projeção de investimentos de R$ 5.688.763,85 em estrutura física.

“Lidamos com vidas, e vida não tem preço. Tem que ser referência número um de qualquer governante e cidadão de mente sã, independente das dificuldades que existam pela frente”, frisou Caiado. “Um cidadão, como aqueles que estão ali sentados, quer ser chamado pelo nome, e não por números. Precisamos mostrar que, independentemente da condição social, as pessoas têm que ser respeitadas, e nós temos que fazer o que há de melhor na medicina”, completou.

Com área útil de 550 m², a nova recepção contou com investimento de R$ 2.017.961,55. O espaço é três vezes maior do que a estrutura atual e tem capacidade de atendimento de 232 acompanhantes e visitantes, além de adaptações para completa acessibilidade. Dez novos postos de atendimento se somam aos outros seis existentes na recepção da unidade. A concepção para a ambientação da recepção atende ao que preconiza a “Visita Aberta” da Política Nacional de Humanização (PNH).

A nova área recebeu o nome do médico Lindolfo de Barros, que faleceu em julho deste ano, aos 80 anos, vítima de complicações da Covid-19. O pediatra foi uma das maiores referências da especialidade no Brasil. “Dr. Lindolfo Barros foi na essência, na vida toda, aquilo que nós chamamos um médico: pessoa humana, caridosa, altamente competente e dedicada a sua profissão. Merece de nós todo respeito, e hoje ele está eternizado aqui”, ponderou Caiado.

Já na obra da passarela de interligação foram aplicados R$ 454.948,65. A construção conecta a nova recepção geral ao bloco de internação e estrutura de rampas e elevadores de acesso, com maior segurança, comodidade e capacidade de atendimento. “Essa unidade é símbolo de toda a expansão que fizemos até agora no Hugol. Um hospital pujante, que produz saúde e cuida das pessoas. Não temos um desse porte hoje nem na iniciativa privada”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

Hugol

O secretário da Saúde lembrou o recebimento, pela unidade, do certificado ONA 2, concedido pela Organização Nacional de Acreditação em reconhecimento à qualidade dos serviços oferecidos. “Não é só vaidade e alegria que isso nos traz. Representa, sobretudo, qualidade e segurança para o paciente. É uma unidade que referencio para minha família e minha pessoa, pois este é o SUS que acredito e pelo qual luto no dia a dia para que seja construído”, completou Ismael Alexandrino.

O diretor-geral do Hugol, Hélio Ponciano, salientou que a meta é ser referência no atendimento do SUS no País. “Entendemos que o paciente, independentemente da sua categoria, merece o melhor, e a nossa busca é constante e incessante por essa melhoria”, pontuou. “Encontramos junto ao governo, nas pessoas do nosso governador e do nosso secretário, força para prosseguir nessa luta, apoio para seguir em frente e conseguir ser o maior, e talvez o melhor”, afirmou.

Localizada na região Noroeste de Goiânia, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir). Seu superintendente de Relações Institucionais, Sérgio Daher, afirmou que o Hugol vem desempenhando um papel “com bastante ética, agilidade e, acima de tudo, tratamento humanizado”. “Essa recepção, com certeza, irá dar oportunidade a nossos pacientes e familiares de um tratamento mais humano e uma segurança maior aos nossos colaboradores”, arrematou.

Outras ações

Além das estruturas inauguradas hoje, outra adequação realizada foi a ampliação da UTI Coronariana, concluída em setembro de 2020. O local está em pleno funcionamento e reforça o perfil do Hugol, voltado para atendimentos de urgência e emergência clínicos e cirúrgicos, de média e alta complexidades.

Lá existiam duas unidades, com capacidade total de internações de 12 leitos. O ambiente passou por reforma para atender à demanda das cirurgias cardíacas, contando com 10 leitos de UTI, num investimento de R$ 175.513,04.

Fizeram parte dos serviços citados também a edificação de um novo muro de divisa entre o Hugol e a indústria vizinha, concluído em junho de 2021. Amparado em projeto base da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a estrutura conta com 360 metros lineares de extensão e recebeu investimento total de R$ 208.858,33.

Ainda estão previstas a construção de um novo abrigo de resíduos e a adequação do espaço físico para a instalação do Serviço de Ressonância Magnética com aparelho de última geração, que complementará o parque de imaginologia da unidade.

Presença

Também estiveram presentes o secretário de Estado Tony Carlo (Comunicação); Roberto de Barros, filho do médico homenageado; os deputados estaduais Humberto Aidar, Cairo Salim e Charles Bento; vereador Dr. Gian Said, representante da Câmara Municipal de Goiânia; ex-deputado federal Daniel Vilela; os diretores do Hugol Luiz Arantes (Técnico) e Luiz Carlos Sampaio (Administrativo); superintendentes da Agir Lucas Silva (Executivo), Claudemiro Euzébio (Administração Financeira) e Dante Garcia (Gestão e Planejamento); assessor especial da governadoria Paulo Magalhães; coordenadora do projeto “Poesia em Tela” do Hugol, Lêda Selma; artista plástica Ana Carolina Borges, autora da pintura Sobrevoos, que compõe a ambiência da nova recepção do Hugol; saxofonista subtenente Monteiro e harpista Aline Araújo.