Espetáculo com releitura de Binho Pacheco será interpretado pelo Balé e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, formados por alunos da Escola do Futuro em Artes Basileu França. O evento será realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 20 horas

Publicado: 29.09.2021

A Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza, presencialmente, nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, o espetáculo Carmen, uma ópera-balé inspirada em uma das composições dramáticas mais populares do mundo. O evento será realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 20 horas. Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla, com a doação, na portaria do teatro, de um quilo de alimento não perecível.

A ópera será interpretada por alunos da EFG, composto de jovens experientes e estreantes. No palco estarão, além do balé, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG). “O fato de estarmos voltando aos palcos e com público, por si só, já é a mensagem que queremos passar de real felicidade, prazer e emoção. O palco é a nossa casa! Nele nos sentimos vivos, através dele transmitimos e repassamos as nossas emoções”, afirma a diretora artística do balé do Basileu França, Simone Malta.

A obra, um clássico espanhol escrito por George Bizet, tem a releitura do coreógrafo Binho Pacheco e retrata a condição imposta a muitas mulheres nos dias de hoje, obrigadas a viverem o que não querem. “Carmem é uma figura forte, que luta pelo que quer e acredita, prefere morrer a aceitar a condição imposta”, avalia Pacheco.

Nos três dias da apresentação do espetáculo presencial, serão seguidos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, inclusive, com ocupação máxima de 50% da plateia. Os alimentos doados serão destinados às obras sociais da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Serviço

Carmen

1º, 2 e 3 de outubro (sexta, sábado e domingo)

Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

20 horas

12 anos

Retirada de ingresso pelo Sympla (www.sympla.com.br/eventos/teatro-espetaculo) e 1 kg de alimento não perecível na portaria do teatro

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)