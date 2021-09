Os interessados em participar devem enviar os artigos até o dia 30 de setembro, se o tema for voltado para educação profissional e tecnológica, e até 15 de outubro, se o tema for multidisciplinar

Publicado: 29.09.2021

Foto: Ana Laura Zanni

A revista Anápolis Digital, uma plataforma eletrônica para publicação de artigos científicos de pesquisadores regionais, abriu chamada para receber trabalhos sobre educação profissional e tecnológica, e também com temática multidisciplinar, que serão publicados nas próximas edições (13ª e 14ª). Desde 2010, resultados de pesquisas são divulgados abordando assuntos diversos no contexto histórico, cultural e social. Podem participar pesquisadores, professores, graduandos e graduados, mestres e mestrandos em coautoria com doutores de todo o Brasil.

O objetivo da revista é criar uma interface da produção científica desenvolvendo ligações entre as instituições no campo de pesquisa e extensão, nas instituições governamentais e em empresas. Todo artigo publicado na revista Anápolis Digital recebe o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN) e é anexado à plataforma do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Nesse ano, o periódico passa a contar com o Digital Object Identifier (DOI), um registro padrão que reconhece documentos postados na web.

“A revista Anápolis Digital tem mais de dez anos. Esse é um projeto pioneiro com uma revista científica no âmbito de gestão pública, porque ela pertence à Prefeitura de Anápolis”, explica a doutora Olira Saraiva Rodrigues, membro do conselho editorial da revista Anápolis Digital.

Segundo a secretária de Educação, Eerizania de Freitas, essa ferramenta traz benefícios relevantes para o município. “É uma oportunidade que a Secretaria oferece aos nossos pesquisadores, acadêmicos, principalmente aos anapolinos, para mostrarem seus conhecimentos, democratizando a contribuição com a ciência”, ressalta.

Os interessados devem enviar os artigos no formato Word para o e-mail revistaanapolisdigital@edu.anapolis.go.gov.br até 30 de setembro, se o tema for voltado para educação profissional e tecnológica, e até 15 de outubro, se o tema for multidisciplinar, seguindo o modelo do template que pode ser baixado através da opção “clique aqui” no site https://portaleducacao.anapolis.go.gov.br/revistaanapolisdigital/. Mais informações: (62) 3902-2728.