Unidade passa a disponibilizar a vacina. Segunda dose da Pfizer foi antecipada para oito semanas após a primeira

Publicado: 30.09.2021

Mais de 16 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. Esse é o balanço até agora da nova estratégia de imunização da Prefeitura de Anápolis, com a disponibilização da vacina nos postos de saúde e na UniEvangélica. E tem novidade. A partir desta quinta-feira, 30, a unidade do Leblon também será ponto de vacinação, ampliando para 45 o número de pontos.

Outra mudança diz respeito ao ponto da Vila União, que passa a disponibilizar a CoronaVac, e o JK, que terá AstraZeneca. Ainda a partir desta quinta, a segunda dose da Pfizer será antecipada para oito semanas, independente da data marcada no cartão. Já AstraZeneca continua com intervalo de 12 semanas e CoronaVac, 28 dias.

Dos 45 locais de vacinação, 38 funcionam das 8h às 16h, incluindo a UniEvangélica, e sete até as 21h. Há distribuição de senha por turno e os locais foram divididos conforme imunizantes e grupos (veja relação abaixo).

Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia, no povoado de Branápolis e no bairro São Vicente, as próprias unidades de saúde estão em contato com os moradores para agendar uma data comum para a aplicação das vacinas.

Podem se vacinar estudantes de 12 a 17 anos e adolescentes com comorbidades nesta faixa etária; pessoas com idade igual ou acima de 18 anos; gestantes e puérperas. Também serão aplicadas a segunda dose e o reforço para idosos acima de 70 anos (após seis meses da segunda dose) e pessoas com alto grau de imunossupressão (28 dias depois da segunda).

Confira os locais de vacinação por imunizantes e grupos:

Pfizer

Grupos:

Adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), gestantes, puérperas, dose de reforço (idosos acima de 70 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão) e segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Anexo Itamaraty

Filostro Machado

Bairro de Lourdes

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Arco-Íris

Arco Verde

São José

São Carlos

Parque dos Pirineus

Leblon

UniEvangélica

CoronaVac

Grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Vila Norte

Vila União

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Adriana Parque

Maracananzinho

Abadia Lopes

Dom Manoel

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Calixtópolis

Munir Calixto

Maracanã

Jardim Suíço

Santo Antônio

São Lourenço

Jardim das Américas

Paraíso

Vila Formosa

Vila Fabril

Alvorada

Jardim das Oliveiras

Vila Esperança

Vivian Parque

AstraZeneca

Grupos:

Segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Bandeiras

Recanto do Sol

JK

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

João Luiz de Oliveira