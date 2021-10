Uso de máscara, higienização e distanciamento social permanecem

Publicado: 01.10.2021

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou o novo protocolo sanitário que entra em vigor a partir desta sexta-feira, 1°, em Anápolis, com a publicação de decreto no Diário Oficial do Município na noite desta quinta-feira, 30. A medida de flexibilização leva em conta o atual cenário da pandemia, com baixa ocupação dos leitos, redução do número de casos e avanço expressivo na campanha de vacinação.

O novo decreto mantém restrições referentes a eventos de grande público e campeonatos esportivos, sendo que as demais atividades econômicas e não econômicas deverão cumprir com as medidas básicas de controle e combate da pandemia, tais como obrigatoriedade do uso de máscara, higienização e distanciamento social.

Eventos públicos e privados estão liberados com capacidade para até mil pessoas. Acima deste número, o evento depende de autorização prévia da Vigilância Sanitária do município. O solicitante deverá apresentar o pedido com antecedência mínima de 30 dias. “A intenção não é impedir a realização do evento, mas adequá-lo à expectativa de público”, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Gúbio Dias Pereira.

No caso de campeonatos esportivos, profissionais e amadores, será permitida a presença do público para até 50% da capacidade do local.

Educação

O novo protocolo mantém as aulas em formato híbrido nas redes pública e privada do município, mas revoga a exigência de capacidade máxima de 50% de alunos por sala e reduz de 1,5 metro para 1 metro o distanciamento obrigatório para o ensino presencial.

Com as alterações, Anápolis deixa de adotar a matriz de risco e começa a definir um modelo para retornar gradualmente ao cenário pré-pandemia.

