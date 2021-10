Publicado: 02.10.2021

Na última semana o presidente estadual Alexandre Baldy visitou o município de Silvânia e na oportunidade entregou cestas básicas arrecadas por meio de uma ação social feita em comemoração ao seu aniversário. Foram 15 toneladas de alimentos arrecadados pelos amigos de Baldy e 15 toneladas doadas pelo próprio presidente totalizando 30 toneladas.

A cidade é administrada pelo prefeito progressistas Geraldo Luiz, que vem atuando com uma gestão transparente e dinâmica. “Receber nosso presidente estadual, ex-deputado e ex-ministro é uma honra para nossa cidade. Agradecemos por lembrar de nossa gente nessa ação tão bonita.”

O presidente Alexandre Baldy aproveitou para lembrar que enquanto ministro e deputado federal destinou recursos para grandes obras no município. “Hoje, posso ser esse amigo e parceiro não só do prefeito mas de toda população que sempre me acolhe tão bem. Por isso, sempre faço questão de estar presente e ajudar da melhor maneira possível”, concluiu.

