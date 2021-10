Ministério da Saúde alerta para risco de retorno de doenças erradicadas ou controladas por vacina, como a pólio

Publicado: 03.10.2021

A partir de amanhã, 4, a Anápolis inicia a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que ainda não completaram 15 anos. São 18 tipos de vacina disponíveis em 23 postos de saúde do município, seguindo o calendário do Ministério da Saúde, que alerta para o risco de retorno de doenças que o Brasil erradicou ou controlou nas últimas décadas através da vacinação.

“É muito importante verificar o esquema vacinal neste ano, já que em 2020 e 2021 nós tivemos pouca demanda nas unidades de saúde em virtude da diminuição da circulação de pessoas (por causa da pandemia). O responsável deverá procurar as unidades portando a caderneta de vacinação do menor para saber qual é a situação vacinal das crianças e adolescentes com idade até 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, quem ainda não completou 15 anos. O objetivo é atingir uma boa cobertura e, consequentemente, maior proteção contra as doenças da infância”, explica a diretora Mirlene Garcia, da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela campanha no município.

Mirlene cita a poliomielite e o sarampo entre as doenças imunopreveníveis que o país precisa continuar a combater. “Uma faixa deste público que merece atenção redobrada são os menores com até dois anos. É preciso garantir a cobertura completa do esquema vacinal no início da vida”, adverte.

Postos de vacinação

A campanha de atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades de saúde dos bairros: Adriana Parque, Anexo Itamaraty, Alvorada, Arco-Íris, Arco Verde, Bairro de Lourdes, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, Jundiaí, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santo Antônio, São José, São Lourenço, Filostro, Recanto do Sol, São Carlos, Vila Norte, Vila União e Vivian Parque.