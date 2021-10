A primeira fase dos jogos reúne estudantes das redes pública e privada inscritos na Categoria Infanto (12 a 14 anos). As disputas acontecem no Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico Godoi e no SESI Ferreira Pacheco, em Goiânia

Publicado: 06.10.2021

Na tarde desta quarta-feira (6), tem início mais uma edição dos Jogos Estudantis de Goiás. O evento reúne estudantes das redes pública e particular de ensino de Goiás, de 12 a 14 anos (Categoria Infanto) e de 15 a 17 anos de idade (Categoria Juvenil), em competições esportivas.

Na edição 2021, os atletas disputarão as seguintes modalidades olímpicas e paralímpicas, individuais e coletivas: Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Parataekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Em conformidade com o Manual de Biossegurança do Desporto Educacional aprovado pelo Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus, os jogos não terão a presença de espectadores. Os jogadores foram divididos em grupos e seguirão uma escala de chegada e partida para evitar aglomerações.

Nesta primeira fase, realizada entre os dias 6 e 14 de outubro, competem os estudantes de 12 a 14 anos de idade inscritos na categoria Infanto. As disputas serão realizadas no Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico Godoi e no SESI Ferreira Pacheco, em Goiânia, e reunirão cerca de 2 mil alunos.

Categoria Juvenil

Os jogos da categoria Juvenil, com alunos de 15 a 17 anos, serão divididos em fase intermunicipal (5 a 7 de novembro), regional (12 a 14 de novembro) e estadual (8 a 14 de dezembro). A programação completa será divulgada em breve.

Sobre os Jogos Estudantis

Os Jogos Estudantis de Goiás são organizados anualmente pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), desde 2011. O objetivo da competição é fomentar a participação dos estudantes em atividades esportivas e identificar talentos nas escolas. Os vencedores dos Jogos Estudantis de Goiás também são selecionados para a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros e Jogos da Juventude.