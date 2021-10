A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para três Programas de Pós-gradução Stricto Sensu, nível mestrado. O valor da taxa de inscrição é de R$80 e o boleto de pagamento deverá ser gerado no site

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para três Programas de Pós-gradução Stricto Sensu, nível mestrado.

Poslli

Ofertado no Câmpus Cora Coralina, na Cidade de Goiás, o mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade (Poslli) está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro.

Acesse aqui o Edital PRP|UEG n° 014/2021.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via internet, através do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e do envio dos documentos exigidos no Edital.

O valor da taxa de inscrição é de R$80 e o boleto de pagamento deverá ser gerado no site http://www.inscricao.ueg.br.

Serão oferecidas 36 vagas, distribuídas entre as duas linhas de pesquisa, sendo 21 vagas para a linha 1 (Estudos de Língua e Interculturalidade) e 15 vagas para a linha 2 (Estudos Literários e Interculturalidade).

O processo seletivo terá duas etapas: avaliação do pré-projeto e prova oral (arguição) para os pré-projetos aprovados.

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para selecaoposlli@ueg.br.

Teccer

No dia 14 de outubro termina o prazo para se inscrever ao processo seletivo do mestrado interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (Teccer), ofertado na Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas, em Anápolis.

Todas as informações e documentos necessários podem ser conferidos no Edital PRP|UEG nº 01/2021.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.nucleodeselecao.ueg.br e fazer o cadastro geral, preencher o formulário de inscrição, gerar e imprimir o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) e efetuar o pagamento. O curso é gratuito. Apenas será cobrada a taxa de inscrição no valor R$80.

Serão oferecidas 28 vagas, distribuídas entre duas linhas de pesquisa, sendo 12 vagas para a Linha 1 (Dinâmicas Territoriais no Cerrado) e 16 vagas para a Linha 2 (Saberes e Expressões Culturais do Cerrado).

O processo seletivo será dividido em cinco etapas: a primeira será a prova dissertativa (eliminatória e classificatória) sobre tema do GT escolhido pelo candidato; a segunda será a análise do pré-projeto de pesquisa; em seguida será aplicada a prova de suficiência em língua estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês); análise e pontuação do currículo; e, por fim, a entrevista.

Engenharia Agrícola

O mestrado em Engenharia Agrícola, ofertado no Câmpus Central, em Anápolis, está com as inscrições abertas até o dia 17 de outubro.

Acesse aqui o Edital PRP|UEG nº 017/2021.

As inscrições podem feitas exclusivamente pela internet, acessando e preenchendo o formulário eletrônico do Google Drive, pelo link.

Neste processo seletivo serão oferecidas 7 vagas para o 1º semestre de 2022, distribuídas entre os docentes do Programa e suas respectivas linhas de pesquisa (Agroindústria e Tecnologia da Produção Agrícola).

Em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica, solicita-se que seja enviado um e-mail para ppgea@ueg.br, informando o nome completo e o problema em ocorrência, facilitando rastrear os documentos e solucionar o problema.

Outras informações sobre o Programa, tais como linhas de pesquisa e corpo docente, podem ser conferidas no endereço eletrônico http://www.ppgea.ueg.br.

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)