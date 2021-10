Investimento municipal conta com formação que vai do olhar artístico ao incentivo profissional

Publicado: 07.10.2021

Com a prioridade para jovens de baixa renda, o curso “Primeiro Foco – O jovem e a fotografia digital” está com inscrições abertas, gratuitamente, até o dia 18 de outubro e podem ser feitas online. A formação vai de 23 de outubro a 4 de dezembro, contando com uma aula especial sobre empreendedorismo. O curso é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC), edital 2020, da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos, priorizando os candidatos em situação de baixa renda, que devem preencher o cadastro socioeconômico no formulário de inscrição. As aulas acontecem aos sábados, das 14 às 18 horas. São 20 vagas disponíveis para jovens que vão conhecer teoria e técnicas de fotografia com exercícios práticos. “Já contamos com uma área profissional estabelecida no campo da fotografia. O diferencial deste projeto é promover um olhar artístico somado a um crivo social na forma de atender ao público”, comenta a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins.

“No projeto teremos uma aula bônus com a ideia de proporcionar conhecimento, visão artística e oportunidade de iniciativa profissional para os jovens”, explica a idealizadora do projeto, Inaê Ribeiro. Com o tema “Empreender Legal: Noções de empreendedorismo e gestão”, ela será ministrada pelo professor mestre em Ciências Econômicas, Márcio Dourado. O projeto terá sua conclusão com a exposição fotográfica “Assim vejo Anápolis”, com lançamento previsto para 18 de dezembro.

Presencial

O local que receberá o curso é a Estação Ferroviária, situada ao lado do Terminal Urbano, na região Central. Os projetos do FMC 2020 já contam com a possibilidade de serem desenvolvidos tanto presencial, quanto de forma online, e têm marcado o calendário de ações culturais durante o ano. “Com uma maior flexibilidade baseada nas condições e protocolos vigentes, os projetos que têm sido realizados presencialmente somam na dinâmica de retomada após a pandemia”, explica a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Primeiro Foco – O jovem e a fotografia digital



Prazo para inscrições: até 18 de outubro de 2021

Data: 23 de outubro a 4 de dezembro, aos sábados, das 14 às 18 horas

Local: Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente – Centro Anápolis

Informações: (62) 9 9107-6873 / (62) 9 9314-6293 ou Instagram @cursofotografiaprimeirofoco

Custo: Gratuito