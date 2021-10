Com aulas online, produzidas em estúdios de alta tecnologia, aliadas à programação educativa na TV aberta, o Educa Anápolis servirá de inspiração para todo o Estado

Publicado: 07.10.2021

Foto: Ana Laura Zanni

Milhares de estudantes da rede municipal de Educação de Anápolis se conectaram no Educa Anápolis nesta quarta-feira, 6. Inédito em Goiás, o novo programa de aprendizagem foi lançado ontem no Planetário de Anápolis e oferece uma plataforma digital para aulas online e conteúdos educativos transmitidos em TV aberta para todo o Estado.

“Como professor, eu sempre defendi o uso das tecnologias na arte de ensinar. Tenho convicção de que o ensino online é uma realidade que chegou para ficar. Aliar esta ferramenta ao formato presencial é uma necessidade para a boa formação dos nossos alunos nos dias atuais. Por isso, o Educa Anápolis se torna uma referência para todo o país na construção do ensino híbrido, trazendo uma plataforma completa que fornece ao aluno todas as ferramentas necessárias para um bom aprendizado”, afirma o prefeito Roberto Naves.

O Educa Anápolis reúne materiais didáticos de excelência e produção audiovisual exclusiva para novos contextos de ensino híbrido com qualidade para mais de 26 mil estudantes da rede. A plataforma, desenvolvida como um modelo inovador, vai permitir que os estudantes assistam aulas ao vivo, interajam com os colegas e tirem dúvidas com os professores, além do acesso às aulas gravadas.

A secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas, esclarece que a intenção do município é melhorar a qualidade do ensino da cidade, fazendo com que os estudantes dialoguem mais com os professores e tenham maior interesse pelos estudos. “Nossa perspectiva é fazer que mesmo em uma rotina normal nas unidades de ensino, com retorno presencial de 100% dos estudantes, as possibilidades de aprendizagem sejam ampliadas por meio do uso das tecnologias educacionais. É o avanço da qualidade do ensino público em Anápolis com a educação híbrida.”

Para atender esse novo contexto de ensino que passou a ser oferecido também por meio de aparelhos tecnológicos, a Prefeitura de Anápolis criou o Centro Municipal de Ensino a Distância Marisa Gonçalves Pereira (Ceadi). O local possui cinco estúdios com equipamentos de alto padrão tecnológico para realizar a produção e transmissão de aulas.

A equipe do Ceadi é composta por 16 professores que receberam formação para atuar exclusivamente no ensino a distância. Toda essa estrutura foi montada no Planetário Digital de Anápolis, que passou por reforma a fim de tornar o ambiente mais acolhedor.

Junto com a plataforma de ensino, o Educa Anápolis também disponibilizará um programa diário na TV aberta, com 30 minutos de duração, transmitido para todo o Estado de Goiás.

Cada estudante recebeu orientações dos horários das aulas e também seu login e senha da plataforma, que pode ser acessada pelo endereço eletrônico www.anapolis.go.gov.br/educanapolis. Os conteúdos educativos na TV são disponibilizados de segunda a sexta-feira, sintonizando os canais da Sagres TV (26.1), às 9 horas, com reprise às 17 horas, e às 14 horas na PUC TV (24.1).

Victor Ceregatti, de 12 anos, estudante da Escola Municipal Deputado José de Assis, conta que uma das coisas que mais gostou na plataforma foi a interação com os colegas e professores. “Está muito melhor agora com as aulas online, principalmente para tirar as nossas dúvidas e melhorar nosso conhecimento”, avalia.

Para o estudante Eduardo Chagas, 12, da Escola Municipal João Luís de Oliveira, fazer uso de ferramentas tecnológicas que os estudantes gostam e já estão acostumados, facilita o processo de aprendizagem. “É muito bom porque a gente, além de ter as aulas pela plataforma, pode acompanhar pela televisão.”

Homenagem

O nome do Centro Municipal de Ensino a Distância Professora Marisa Gonçalves Pereira homenageia a educadora falecida em 26 de maio de 2019. Assessora pedagógica de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação, ela auxiliou na implantação da Olimpíada de Língua Portuguesa nas unidades escolares de Anápolis.

Dúvidas sobre acesso, entre em contato com o número 0800-665-0055.