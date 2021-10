Foram avaliados 31 produtos em sete estabelecimentos da cidade nos dias 27 e 28 de setembro

Publicado: 11.10.2021

Os pais que estão em dúvida na escolha do presente de Dia das Crianças devem ficar atentos com a variação de preços. O Procon Anápolis pesquisou, nos dias 27 e 28 de setembro, 31 itens em 7 estabelecimentos comerciais do município para identificar as melhores opções na hora da compra.

A diferença de preço de uma mesma boneca em diferentes lojas chegou a 200% (R$ 59,99 a mais barata e R$ 179,99 a mais cara). A bola de futebol também apresentou forte variação, encontrada por R$ 18,00 e por R$ 49,99 (oscilação de 178%).

Os produtos que menos apresentaram alteração de valor foram os jogos, com diferença de 26% (R$ 99,99 o menor preço e R$ 125,90 o maior) e 27% (R$ 109,99 o menor preço e R$ 139,99 o maior), nos dois casos pesquisados.

“Os preços refletem a realidade praticada no momento da coleta dos preços, podendo sofrer variações para mais ou para menos, já que tais produtos não são tabelados”, informa o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco. Os estabelecimentos pesquisados foram escolhidos aleatoriamente, distribuídos pelas várias regiões do município.