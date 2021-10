Evento ocorre no mês de outubro nas cidades de Anápolis e Sanclerlândia. Objetivo é levar novas tecnologias a pequenos pecuaristas, com comercialização de touros puros de origem e realização de palestras sobre genética e produtividade bovina

Publicado: 13.10.2021

Fotos: Divulgação/ABCZ

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) irão realizar no mês de outubro a feira do Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro (Pró-Genética). O evento contará com duas edições. A primeira ocorre na cidade de Anápolis no próximo dia 15 de outubro (sexta-feira), a partir das 8 horas da manhã, no Sindicato Rural do município. Já a segunda edição acontece em Sanclerlândia, no dia 23 de outubro, também às 8 horas da manhã, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

A feira, que tem como objetivo realizar a venda de touros puros de origem (PO), é organizada pela Emater, com coordenação da assessora técnica Ana Kassia de Oliveira, e conta com o suporte da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). A ABCZ é encarregada pela parte de comercialização dos animais. Na cidade de Anápolis, o Sindicato Rural, além de fornecer o local do evento, atua ainda no processo de mobilização dos produtores. Já no município de Sanclerlândia, a prefeitura é a responsável por ceder o espaço para a realização da feira.

Segundo a médica veterinária da Emater, Gessyca Neves de Oliveira, uma das coordenadoras da ação em Anápolis, além do comércio dos touros, a feira pretende oferecer, por meio de palestras, conhecimento acerca da genética e produtividade do gado. Os participantes também poderão saber mais sobre linhas de crédito para aquisição de animais puros de origem.

Estarão presentes, como patrocinadores do evento, empresas e organizações responsáveis pela concessão de financiamentos aos produtores rurais, como o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil também estará presente, como apoiador da feira.

Ainda segundo Gessyca, o evento é de suma importância para melhorar o empreendimento dos pequenos pecuaristas. “Nós queremos suprir as necessidades dos produtores rurais. Vamos dar todo o acompanhamento para que o contato desses produtores com os fornecedores seja feito da melhor maneira possível”, diz.

Os eventos seguirão todos os protocolos sanitários de combate ao coronavírus estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A utilização de máscara e prática do distanciamento social são indispensáveis para a participação nos encontros.

Touros puros de origem

Os animais que serão comercializados na Pró-Genética são considerados touros melhoradores. Por serem animais puros de origem, ou seja, seguirem uma linhagem genealógica conhecida e registrada, esses touros têm o objetivo de imprimir uma genética superior aos animais reproduzidos a partir deles, visando o aumento e o melhoramento da produção de leite e carne.

Segundo a zootecnista da ABCZ, Vanessa Barbosa, os ofertantes, além de possuírem o registro definitivo da associação, que certifica que o touro é puro de origem, necessitam apresentar diversos exames dos animais: o andrológico positivo, atestando a qualidade do animal como reprodutor; exame negativo para brucelose e tuberculose; e a comprovação de peso mínimo de acordo com a raça, idade e regime alimentar. Por meio desses testes, o touro pode ser comercializado de maneira livre com a mediação dos técnicos da Emater. Desta maneira, é garantido ao produtor um animal de alto padrão genético.

Ainda de acordo com Vanessa, a realização das feiras é fundamental para que médios e pequenos pecuaristas tenham acesso a novas tecnologias. “Esse evento é a melhor maneira do produtor ser alcançado. É na feira que ele pode conversar diretamente com que está vendendo os animais. Por meio das palestras dos técnicos da ABCZ e da Emater, esse produtor pode com mais tranquilidade receber todas as informações e negociar”, conclui.

Edição da feira Pró-Genética realizada em 2018. Evento busca difundir melhoramento da qualidade genética bovina entre pequenos pecuaristas | Imagem: Divulgação/ABCZ

Feira Pró-Genética

O Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro foi concebido pela ABCZ, sendo realizado conjuntamente com os governos estaduais e municipais representados pelos órgãos de extensão rural. A iniciativa foi colocada em prática inicialmente em Uberada, município de Minas Gerais.

Em Goiás, o programa é executado desde 2014 pela parceria entre ABCZ e Emater. A Agência Goiana é responsável por efetuar a mobilização dos pequenos e médios produtores e fornecer todo o suporte técnico e informacional em relação aos animais e como melhorar sua produtividade.

Desde que foi implantado no Estado até o ano de 2021, já foram comercializados, em mais de 15 municípios goianos, mais de 240 touros puro de origem das raças Nelore, Nelore Mocha, Tabapuã, Sindi e outras.

Emater realiza palestra sobre recuperação de pastagem na Cidade de Goiás

A Emater participa no próximo dia 30 de outubro (sábado), às 8 horas da manhã, do 2º Shopping de Touros, na Cidade de Goiás. O técnico da instituição, Fernando Coelho, irá ministrar uma palestra sobre recuperação de pastagem no âmbito da bovinocultura de corte. Além da palestra, a Agência Goiana atua na organização e mobilização dos produtores que participarão do evento e possuem interesse em adquirir os animais

Idealizado por um grupo de pecuaristas, e com o apoio da ABCZ, o 2º Shopping de Touros conta com a chancela do programa Pró-Genética. O evento, que tem como finalidade a comercialização de touros PO da raça Nelore, será realizado no Parque de Exposições Vale da Serra e a venda dos animais terá início às 9 horas da manhã, logo após a palestra.

O Shopping de Touros acontece nos moldes da feira Pró-Genética, ou seja, o produtor interessado terá todo o suporte e facilidade para realizar a compra do touro PO. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Goiás, Sindicato Rural de Goiás e Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura.

