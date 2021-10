Quanto mais o contribuinte pedir CPF na nota mais chance o time do coração tem de ganhar. Atualmente 702 mil cidadãos estão cadastrados no site da Nota Goiana. Além de concorrer a prêmios em dinheiro mensalmente e ter desconto no IPVA, o contribuinte ainda tem chance de ajudar o time do coração da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol

Publicado: 13.10.2021

Quem ainda não se cadastrou no site da Nota Fiscal Goiana (NFG), ou ainda não tem o costume de pedir o CPF na nota na hora das compras, ganhou mais um incentivo. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, mudou algumas regras do sorteio trimestral de R$ 1 milhão do Time Goiano do Coração. Assim, além de concorrer a prêmios em dinheiro mensalmente e ter desconto no IPVA, o contribuinte ainda tem chance de ajudar o time do coração da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol.

As mudanças na forma de divisão dos recursos são oriundas de uma ampla discussão com os clubes e a Federação Goiana de Futebol. “É importante ter maior atratividade para as equipes, assim elas trarão maior engajamento de seus torcedores, o que ajuda o Estado a combater a sonegação fiscal. É um processo benéfico a todos os agentes: governo, clubes de futebol e torcedores”, destacou o secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Henderson de Paula Rodrigues.

Alterações

Uma das mudanças é que uma parte do prêmio agora será destinada aos times dos torcedores que mais se cadastrarem no site da NFG no período de três meses entre um sorteio e outro. “Na prática, vamos pegar o número de novos cadastros no site da Nota com indicação do time do coração e somar. Quanto maior o número de cadastros, maior o prêmio que o time vai receber”, explicou o coordenador do programa NFG, Leonardo Vieira de Paula. “É uma chance imperdível, queremos ver os torcedores se mobilizando”, assinalou.

A outra alteração é que a partir de agora dois times serão premiados no sorteio, antes era apenas um. Os prêmios serão um de R$ 90 mil e outro de R$ 50 mil. Quanto mais bilhetes os torcedores acumularem ao pedir o CPF na nota, mais o time indicado tem chance. Para o restante continua do mesmo jeito. O primeiro prêmio de R $240 mil é dividido igualmente entre todos os times. A outra premiação, de R $370 mil, é calculada proporcionalmente com base na média de bilhetes dos seus torcedores.

Entenda

Além dos sorteios mensais para o contribuinte, a cada três meses o Governo de Goiás destina R$ 1 milhão ao Time Goiano do Coração, que premia os times da 1º divisão do Campeonato Goiano. O benefício faz parte do Programa Nota Fiscal Goiana que sorteia prêmios mensais aos contribuintes cadastrados, e dá descontos de até 10% no IPVA.

Como ajudar seu time

Se você já é cadastrado, basta entrar no site da Nota Fiscal Goiana indicar seu time, pedir CPF na nota toda vez que for às compras e torcer bastante para seu time ser um dos ganhadores.

Se você ainda não é cadastrado, além de todos os outros prêmios e do desconto no IPVA, você pode ajudar seu time, realizando o cadastro também no site e indicar o seu time! Veja como é fácil: Faça o cadastro no site da Nota Fiscal Goiana escolha a opção primeiro acesso e preencha com seus dados. Após realizar o cadastro, clique em Time Goiano do Coração e indique o seu time.

Tire suas dúvidas sobre no “Perguntas e Respostas” do site Programa Nota Fiscal Goiana

Fonte: Secretaria de Economia