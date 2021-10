O programa “Assessoria de Corrida” conta com treinos funcionais disponibilizados de forma gratuita para pessoas que tiveram sequelas da covid

Publicado: 18.10.2021

Foto: Divulgação

Correr de forma eficiente, com os devidos cuidados, e ainda ser orientado por um nutricionista. Reserve um espaço na sua agenda e vá até o Ginásio Internacional Newton de Faria para participar de forma gratuita do programa Assessoria de Corrida, realizado pela Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura. As vagas são limitadas e para pessoas a partir de 9 anos. Mais informações pelo telefone (62) 3902-1197.

As atividades começam na próxima segunda-feira, 18, e os interessados devem comparecer na data levando atestado médico autorizando a atividade, RG, CPF e comprovante de endereço. Lembrando que os participantes devem utilizar máscara, além de roupas confortáveis e tênis. A novidade é o treino funcional que será disponibilizado para pessoas que ficaram com sequelas da covid. Antes do início das atividades, os participantes passarão por etapas de anamnese, orientação nutricional, além de avaliação antropométrica e declaração de aptidão.

A dona Irene Gomes, de 62 anos, participa do programa há mais de três anos e está empolgada com o retorno das atividades. “Estava com saudade de caminhar e movimentar o corpo. Participo desde o início. Comecei graças a um convite de uma amiga. Hoje já chamei meu marido e ele irá comigo também. Correr é saúde”, afirma.

Assessoria de Corrida

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria – Avenida Senador José Lourenço Dias, Setor Central

Segunda e quarta

07h às 07h50

8h às 8h50

Terça e quinta

07h às 07h50

8h às 8h50

18h30 às 19h20

(Funcional)

Segunda e quarta

9h às 9h50

Terça e quinta

9h às 9h50