NOTA DE REPÚDIO

O SINDICATO DOS MÉDICOS DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, faz publicar nesta data NOTA DE REPÚDIO ao Prefeito de Anápolis, ROBERTO NAVES, pela retaliação aos médicos lotados nas unidades de Estratégia de Saúde da Família, com o cancelamento unilateral dos seus contratos de credenciamento. A justificativa do distrato unilateral foi em decorrência da utilização, pelos médicos, da garantia legal de participação da greve e o cumprimento das determinações contidas no Código de Ética Médica.

Ressaltamos que tais médicos, em nenhum momento, abandonaram seus postos de trabalho, mas cumpriram seus horários de trabalho, atenderam todas as intercorrências e não deixaram a população desassistida.

Esclarecemos aos médicos que a substituição dos colegas dispensados, seja por contrato junto ao MUNICÍPIO ou OS contratada, afronta os Artigos 48 e 49 do Código de Ética Médica, acarretando a denúncia do SIMEA junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, pela conduta contrária ao movimento da categoria.

Anápolis, 19 de outubro de 2021.

MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA

Presidente do SIMEA