Evento será realizado em 21 municípios e projeta participação de 16 mil atletas goianos, distribuídos em 26 modalidades. Governador destaca que disputa é preparação para classificatórias das olimpíadas e paralimpíadas de Paris, em 2024. “Queremos construir uma geração de campeões no Estado”, afirma

Publicado: 20.10.2021

Caiado durante o lançamento dos Jogos Abertos, evento que será realizado em 21 municípios e deve contar com a participação de 16 mil atletas goianos, distribuídos em 26 modalidades, das quais sete são paradesportivas

O governador Ronaldo Caiado lançou, nesta terça-feira (19/10), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a edição dos Jogos Abertos de Goiás 2021. Considerada a maior competição esportiva do Estado, o evento será realizado em 21 municípios e deve contar com a participação de 16 mil atletas goianos, distribuídos em 26 modalidades, das quais sete são paradesportivas.

Caiado disse que a disputa é uma preparação para as classificatórias das olimpíadas e paralimpíadas de Paris, em 2024. “Queremos construir uma geração de campeões no Estado de Goiás”, destacou durante pronunciamento.

No evento, o governador disse que a retomada das competições esportivas no Estado ocorre em momento oportuno, com queda no número de casos de Covid-19 e avanço da campanha de imunização. “Eu acredito que esses jogos vão acontecer na hora certa. Nossa juventude precisa manter a responsabilidade do uso da máscara e todos necessitam ser vacinados”, alertou o governador.

Os Jogos Abertos de Goiás 2021 seguem um rígido protocolo de segurança sanitária. A competição começa no próximo dia 29 de outubro, em Caldas Novas, com a fase classificatória. Em seguida, as disputas serão em Britânia e Senador Canedo; Porangatu e Mozarlândia; Itauçu e Jaraguá; Formosa e Alvorada do Norte; Edéia e Itumbiara; Jataí e Iporá; e Luziânia.

Na primeira fase, que vai se estender até o dia 19 de dezembro, 14 municípios sediarão as classificatórias. Os vencedores disputam a fase regional, que será dividida em seis sedes, até sair os finalistas, que disputarão os títulos dos Jogos Abertos, em Goiânia, em março de 2022. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues, uma estrutura consistente está sendo montada nesses municípios para a realização das disputas. “Todos os termos de cooperação foram assinados com as prefeituras, principalmente nas 14 cidades que terão as classificatórias”, afirmou.

O prefeito de Edéia, José Wagner, participou da solenidade e representou os demais municípios que receberão os jogos. Em seu discurso, disse que a cidade está preparada para receber a fase classificatória da competição. “Eu acredito que o esporte é o que une as pessoas de bem”, pontuou.

Na fase classificatória, que acontece ainda neste ano, serão disputadas quatro modalidades coletivas: basquete, futsal, handebol e vôlei, as demais serão disputadas somente na fase final. Na modalidade individual estão previstas disputas no atletismo, atletismo paralímpico, badminton, parabadminton BMX, capoeira, ciclismo, futvôlei, natação, natação paralímpica, jiu-jitsu, judô, karatê, paraequestre, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa em cadeiras de rodas e xadrez.

Um dos competidores a participar dos Jogos Abertos de 2021 é o atleta Patrik Cardoso, de 20 anos, de Aparecida de Goiânia, que irá disputar no taekwondo. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e um retorno gradativo das atividades, ele está na expectativa. “A gente volta com força máxima, empolgado”, afirma o jovem, que é estudante de direito e beneficiário do programa Bolsa Atleta, do Governo de Goiás.

Patrick é medalhista de bronze no Mundial Júnior de taekwondo, participou de torneios na Espanha e Chile e foi campeão brasileiro três vezes. Ele ressalta que a disputa aqui no Estado será um treino-teste para os Jogos Pan Americanos da Juventude, em novembro deste ano. “É uma competição de grande valia para testar minhas habilidades e me aprimorar para os jogos internacionais”, projeta.

Sete modalidades são dedicadas ao paradesporto. Iniciativa que deixou a atleta Haryelle Antônia, de 23 anos, muito feliz. Ela retorna às quadras, após o período de pandemia, no parabadminton com a missão de brigar pela classificação e conquistar medalha. “A expectativa é muito grande, principalmente, por voltar a disputar nos Jogos Abertos. A meta é trazer bons resultados”, projetou.

O presidente da Federação Goiana de Futsal, Murilo Macedo, destacou que o esporte serve como forma de inclusão social e incentivou os atletas a participarem da competição. “Contem conosco e vamos contribuir no fomento ao esporte no Estado”, afirmou.

Ainda estiveram presentes no lançamento o superintendente de Esporte e Lazer da Seel, Antônio Carneiro, o coordenador dos Jogos Abertos; o prefeito de Itauçu Clayton Pereira de Melo; e os assessores especiais da governadoria Rogério Carlos Troncoso Chaves, José De Sousa Cunha e Rafael Rahif.

Calendário Jogos Abertos 2021

Fase classificatória – de 29 de outubro a 19 de dezembro

Caldas Novas – 29 a 31 de outubro Britânia-Senador Canedo – 05 a 07 de novembro Porangatu-Mozarlândia – 12 a 14 de novembro Itauçu-Jaraguá – 19 a 21 de novembro Formosa-Alvorada do Norte – 26 a 28 de novembro Edéia-Itumbiara – 03 a 05 de dezembro Jataí-Iporá – 10 a 12 de dezembro Luziânia – 17 a 19 de dezembro

Fase regional – de 21 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022

Posse-Rio Verde – 21 a 23 de janeiro São Luís de Montes Belos-Anápolis – 28 a 30 de janeiro Catalão-Goianésia – 04 a 06 de fevereiro

Fase estadual – de 09 a 13 de março de 2022

Goiânia

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)