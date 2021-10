O prazo segue até o dia 7 de novembro para matrícula de alunos veteranos e 22 de outubro para reingresso pelo Minha Vaga. As matrículas devem ser realizadas pelo Sistema Fênix. A partir do início do semestre letivo 2021/2, as matrículas devem ser feitas no câmpus/unidades universitárias de origem

Publicado: 20.10.2021

Os estudantes veteranos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e os convocados pelo Minha Vaga já podem realizar as matrículas on-line para as disciplinas que desejam cursar no 2º semestre letivo de 2021.

O prazo segue até o dia 7 de novembro para matrícula de alunos veteranos e 22 de outubro para reingresso pelo Minha Vaga.

As matrículas devem ser realizadas pelo Sistema Fênix. Devido ao retorno gradual às atividades acadêmicas presenciais, a partir do início do semestre letivo 2021/2, os discentes da graduação deverão, obrigatoriamente, realizar suas matrículas em seus câmpus/unidades universitárias de origem.

Como se matricular

Veteranos e convocados em 1ª chamada do Processo Seletivo de Minha Vaga devem acessar o site www.adms.ueg.br, efetuar o login com seu CPF e senha e clicar no Sistema Fênix. Por lá, é possível escolher as disciplinas que serão cursadas de acordo com a matriz, tanto de Núcleo Comum quanto de Modalidade.

As matrículas são realizadas em duas etapas:

1ª etapa (18/10 a 07/11 para alunos veteranos e 04/11 a 07/11 para alunos ingressantes em 2021/1):

Para realizar a matrícula on-line, os discentes devem acessar o site www.adms.ueg.br, fazer o login com seu CPF e senha e clicar no Sistema Fênix.

Observando o limite de créditos e o choque de horários, o aluno deve clicar no menu matrículas e, em seguida, no menu “1ª etapa: Na sua Turma” e se matricular nas disciplinas do seu período natural, de acordo com a matriz curricular.

Nesta etapa só estarão disponíveis as disciplinas da sua turma referente aos Núcleos Específico, de Modalidade e Comum. Para encontrar essas disciplinas e se matricular, navegue no menu filtrar núcleo seguindo os passos:

Passo 1/3 >> Específico; Passo 2/3 >> Comum; e Passo 3/3 >> Modalidade.

2ª etapa (08 a 15/11):

O aluno poderá realizar a matrícula em disciplinas de qualquer período do seu curso, respeitando os pré-requisitos; solicitar equivalência para outro curso dentro do próprio câmpus/unidade universitária; realizar matrícula em disciplina de Núcleo Livre, se ofertado no seu curso; ou ainda realizar matrícula em componente curricular/disciplina do Programa de Ensino e Aprendizagem em Rede (Pear). Para isso, deve clicar na opção “2ª etapa: Em qualquer câmpus/curso” e depois selecionar as disciplinas disponíveis que desejar se matricular, as quais podem ser específicas, comuns e/ou modalidade.

Caso haja vagas disponíveis na disciplina desejada em seu curso/câmpus, basta pressionar o botão matricular. Nesta etapa, o aluno pode ainda alterar as opções feitas na 1ª etapa.

Núcleo livre

O Núcleo Livre é um dos elementos que compõem a estrutura curricular dos cursos de graduação da UEG, juntamente com o Núcleo Específico, o Núcleo Comum, o Núcleo de Modalidade. Todos os alunos devem cursar, no mínimo, 180 horas de disciplinas de Núcleo Livre, conforme a matriz curricular do curso, para integralizar o currículo.

A escolha das disciplinas do Núcleo Livre fica a critério do estudante, de acordo com seus interesses, podendo ser cursadas disciplinas em qualquer IES, curso, área e câmpus/UnU da UEG, exceto curso de Medicina. Caso faça opção por disciplina de outros núcleos, deve-se identificar na matrícula que essa se refere a Núcleo Livre. As disciplinas do núcleo específico, comum e modalidade, da própria matriz do aluno, não poderão ser cursadas como Núcleo Livre.

O Núcleo Livre também é um dos menus disponíveis no Sistema Fênix e para se matricular é só clicar na opção 2ª etapa – Núcleo Livre.

Outras informações podem ser obtidas via consulta, por e-mail, à secretaria acadêmica do câmpus ou UnU no qual o aluno está cursando a graduação.

3ª etapa (16 a 26/11):

O discente poderá, por meio de um único e-mail, solicitar à secretaria acadêmica, a matrícula no componente curricular estágio supervisionado ou matrícula em componente curricular de trabalho de curso ou trabalho de conclusão de curso (TC/TCC), respeitando os pré-requisitos. Também poderá fazer outros ajustes em sua matrícula referentes a 1ª e/ou 2ª etapa, inclusive o Núcleo Livre em outros cursos e ainda matrícula em outro câmpus/UnU por mobilidade acadêmica, inclusive no Núcleo Livre.

Para demais orientações e datas confira a Instrução Normativa nº 10/2021.

Minha Vaga

Começa também nesta segunda-feira, 18, e se estende até o dia 22 de outubro, o período de matrículas dos candidatos classificados em 1ª chamada no Minha Vaga – Processo Seletivo para Reingresso. A lista dos classificados está disponível no endereço eletrônico https://www.minhavaga.ueg.br.

A matrícula deve ser feita via endereço eletrônico da secretaria acadêmica do câmpus ou UnU no qual o aluno estudará. O cadastramento e a matrícula do candidato convocado será realizada pela secretaria acadêmica mediante o recebimento, via e-mail, da solicitação do candidato e anexação da documentação. Todos os documentos necessários e os emails das secretarias podem ser conferidos AQUI.

Dúvidas e questionamentos com relação ao Edital Minha Vaga devem ser encaminhadas ao e-mail coordacademica.prg@ueg.br.

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)

