Inscrições começam na terça-feira (26/10). Promovido pela Secretaria de Cultura com parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc), evento é referência internacional ao fomentar e divulgar a sétima arte e o meio ambiente. Cidade de Goiás, berço do festival, é protagonista da 22ª edição ao celebrar 20 anos da conquista do título de Patrimônio Cultural da Humanidade

Publicado: 25.10.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abre na próxima terça-feira (26/10) as inscrições para filmes participantes da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021). A mostra Oficial Competitiva terá premiações que variam de R$ 10 mil a R$ 30 mil.

Outras três mostras compõem a grade: do Cinema Goiano (ABD); Becos da Minha Terra, específica para produtores audiovisuais da cidade de Goiás; e de Videoclipes. O Fica 2021 será realizado de 14 a 19 de dezembro, na cidade de Goiás, em formato híbrido, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19. As inscrições serão realizadas no site www.fica.go.gov.br.

Após uma breve pausa em razão da pandemia, a 22ª edição do Fica, o maior festival de cinema ambiental da América Latina, volta aos palcos da antiga Vila Boa, berço que o acolheu ao longo dos seus 20 anos de trajetória. O Fica 2021 também celebra os 20 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco para a primeira capital do Estado. Como reconhecimento, na programação haverá shows de artistas vilaboenses.

Esta edição do festival é uma co-parceria com o Sesc/Senac, instituição responsável pela logística e produção do projeto, administrado em âmbito estadual pela Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO). Durante uma semana, a vitrine será do cinema e do meio ambiente que se entrelaçam em uma grande troca de experiência e debates sobre a sustentabilidade e suas causas mundiais.

As exibições de filmes serão em formato on-line, pelo site oficial do festival. Já as atividades paralelas com oficinas, mesas de debates, minicursos e palestras serão ministradas presencialmente. Um dos pontos altos do evento será o show de encerramento com o cantor e compositor Renato Teixeira.

Com mais de 20 anos de tradição, o Fica se consagrou por sua qualidade. A principal ação do evento é fomentar e divulgar a sétima arte e o meio ambiente, bem como elevar o nome de Goiás para o mundo. Ao longo de sua trajetória, o festival teve como palco fixo a cidade de Goiás, deixando um legado permanente para o município, com geração de empregos e aquecimento do comércio local.