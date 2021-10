Ação do Governo de Goiás será na próxima terça-feira (26/10), com o objetivo de compartilhar orientações e discutir medidas de aumento da eficiência hídrica. O objetivo do encontro é difundir orientações sobre gestão das águas e discutir medidas de aumento da eficiência hídrica

Publicado: 25.10.2021

Foto: Tony Oliveira

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), promove reunião com produtores rurais das bacias do Ribeirão Piancó e do Ribeirão João Leite, nos municípios de Anápolis e Campo Limpo de Goiás, nesta terça-feira (26/10). O evento está marcado para as 19 horas, na sede do Sindicato Rural de Anápolis, que é parceiro da iniciativa.

O objetivo do encontro é difundir orientações sobre gestão das águas e discutir medidas de aumento da eficiência hídrica. Estas e outras ações estão previstas no Decreto nº 9.872/2021, que atribui à Seapa a tarefa de “implementar medidas de apoio e orientação aos agricultores, visando a melhoria da eficiência de uso da água nas atividades agropecuárias”. A intenção da Secretaria, em parceria com as prefeituras, é promover reuniões semelhantes em pelo menos 11 dos 12 municípios localizados nas bacias do Rio Meia Ponte e do Ribeirão Piancó. Inhumas e Nova Veneza já receberam as visitas dos técnicos do Governo de Goiás, em eventos em parceria com as prefeituras e sindicatos rurais locais.

“Os encontros são interessantes porque colocam os produtores frente a frente com os técnicos do Governo e podemos alinhar estratégias. Aproveitamos esses momentos para conversar com os produtores, ouvir suas demandas, apresentar as ações governamentais nas áreas das bacias, esclarecer dúvidas quanto ao Decreto 9.872/2021 e falar de sistemas e tecnologias que ajudam a economizar água com aumento da produtividade”, pontua o superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Seapa, José Ricardo Caixeta Ramos.

Agenda

Reunião com produtores rurais e lideranças em Anápolis

Data: 26 de outubro de 2021 (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Sindicato Rural de Anápolis (Parque de Exposições Agropecuárias – Rodovia BR 153, Km 426).

Fonte: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)

