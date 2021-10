Secretaria da Economia negocia pagamento de mais de R$ 100 milhões de dívidas deixadas por gestão passada junto a credores do Estado. Valores, de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, serão quitados até o final deste ano

Publicado: 25.10.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, prorrogou até 29 de outubro o prazo para as empresas interessadas em negociar o recebimento de créditos junto ao Estado, conforme o Edital de Chamamento.

Serão pagos valores superiores a R$ 100 mil e inferiores a R$ 1 milhão, inscritos em restos a pagar dos anos de 2016 a 2018. A proposta do Edital prevê a quitação do débito em parcela única, com desconto mínimo de 20%, até o final de 2021.

Para aderir à negociação, o credor deve encaminhar um formulário de manifestação de interesse até 29 de outubro direto ao órgão no qual ele tem o crédito. A lista com o nome das empresas que se encaixam nos critérios está expressa no próprio Edital. “Estamos botando a casa em ordem”, pontua o governador Ronaldo Caiado.

De acordo com o gerente de Administração Financeira do Tesouro Estadual, Marco Antônio Fernandes Filho, o levantamento da Economia prevê o montante de R$103,3 milhões em débitos passíveis de negociação. A secretária Cristiane Schmidt frisa que são dívidas estruturais, herdadas do governo anterior. “Nosso esforço é trazer mais equilíbrio financeiro e orçamentário de longo prazo ao Estado de Goiás, que, com isso, terá redução no seu passivo”, ressaltou Schmidt.

Após a adesão do credor no órgão onde ele possui o crédito, a data do pagamento será definida no Termo de Acordo e Adesão e aprovada pela Secretaria de Estado da Economia. “Com essas medidas de equilíbrio financeiro e orçamentário será possível fazer investimentos na vida dos 7,2 milhões de goianos”, assinalou Schmidt.

Os detalhes do edital e anexo estão disponíveis no banner “Chamamento Público – Restos a Pagar”, na página da Secretaria da Economia (www.economia.go.go.br) ou por meio do link direto: www.economia.go.gov.br/chamamentopublico.