Selecionados podem obter primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria da CNH gratuitamente. Para garantir vaga, é necessário realizar matrícula online até 10 de novembro e entregar documentação comprobatória em um dos postos de atendimento presencial até 25 de novembro. Lista com nomes dos beneficiados é divulgada exclusivamente no site www.detran.go.gov.br

Publicado: 25.10.2021

O Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista dos candidatos selecionados para participar do programa CNH Social. Nesta etapa, foram ofertadas 5.010 vagas para que a população de baixa renda possa obter, adicionar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Os contemplados terão até o dia 10 de novembro para efetuar a matrícula online, que deve ser feita exclusivamente pelo site www.detran.go.gov.br.

O Detran não envia mensagem para os candidatos. Por isso, segundo a coordenadora do programa, Ednalva Garcia, é importante que os inscritos fiquem atentos e chequem se o nome consta na lista publicada no site da autarquia. Os candidatos que perderem o prazo ou deixarem de apresentar a documentação compatível com as informações prestadas, no momento da inscrição, serão automaticamente desclassificados.

Após a efetivação da matrícula online, o selecionado deve procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar o comprovante de matrícula impresso e a documentação. Nesse momento, será realizada a abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach). Essa etapa deve ser efetivada até o dia 25 de novembro.

Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. Por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), são oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.

Nesta edição, o programa contou com mais de 52 mil inscritos. Caso o candidato não esteja com nome na lista, deve aguardar pela segunda chamada, prevista para o dia 3 de dezembro. Quem não for contemplado poderá se candidatar nas próximas edições do programa, desde que, na época, cumpra todos os requisitos estabelecidos no edital.

Cronograma

10/11/21 – Data de encerramento da matrícula on-line

25/11/21 – Prazo final para entrega de documentação e abertura do Renach

03/12/21 – Divulgação da segunda chamada