Publicado: 27.10.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realiza nesta quinta-feira (28) o sorteio de outubro do Programa Nota Fiscal Goiana. Na premiação, consumidores inscritos e que pediram o CPF na nota terão a chance de ganhar até R$ 50 mil no prêmio principal, além de outros com valores menores. O sorteio será às 10h, no auditório do complexo da Economia, em Goiânia.

A portaria contendo as informações dessa premiação foi divulgada no Diário Oficial do Estado de hoje (27/10). Foram gerados 2.678.165 bilhetes eletrônicos tendo como base a somatória das notas fiscais das compras do mês de setembro e, ainda, aquelas não pontuadas em sorteios anteriores.

Quem participa da Nota Goiana tem chance mensal de ganhar prêmios. São 158 contemplados num total de R$ 200 mil, sendo um prêmio de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, além de 100 premiações no valor de R$ 500,00.

Após o sorteio, os nomes dos ganhadores poderão ser consultados no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana.