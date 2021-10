São 16 auxílios estágios para acadêmicos dos cursos de graduação da UEG residentes na cidade de Anápolis e 4 auxílios para acadêmicos do curso de Cinema e Audiovisual da Unidade Universitária de Goiânia – Laranjeiras, residentes na Região Metropolitana de Goiânia

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (Cear), está com inscrições abertas até o dia 24 de novembro para o processo seletivo de alunos dos cursos de graduação para atuarem como estagiários.

Confira o Edital de Seleção Cear nº 003/2021.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, por meio deste link.

O postulante deverá encaminhar currículo profissional em um único arquivo no formato PDF contendo as seguintes informações: nome completo, e-mail e telefone para contato; informações da identidade e CPF; Declaração de matrícula e Histórico Acadêmico atualizados; e cursos e atividades complementares. Será aceita uma única candidatura por discente postulante.

Serão selecionados e contratados 20 estagiários para apoio nas atividades administrativas de gestão acadêmica dos cursos a distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). São 16 auxílios estágios para acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Goiás (UEG) residentes na cidade de Anápolis e 4 auxílios para acadêmicos do curso de Cinema e Audiovisual da Unidade Universitária de Goiânia – Laranjeiras, residentes na Região Metropolitana de Goiânia.

O auxílio estágio será de mil reais mensal, já incluso auxílio transporte, com carga horária de 25 horas semanais.

Entre as atribuições, o estagiário deverá desempenhar atividades de apoio administrativo em geral, organizar, elaborar e revisar documentos, alimentar e monitorar bases de dados (planilhas em Excel e outros sistemas internos) além de outras atividades de suporte ligadas aos cursos a distância no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As cotas do auxílio estágio terão vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por outros 12 meses em se tratando de estagiário portador de deficiência, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.788/08.

