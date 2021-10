Ginásios Newton de Faria e Carlos de Pina devem receber mais de 300 atletas em evento realizado pela Federação Goiana de Basquete e que conta com apoio da Prefeitura

Publicado: 29.10.2021

Além de realizar e promover eventos esportivos, a Prefeitura de Anápolis é também parceira de associações, entidades e federações no fomento ao esporte. E, por isso, por meio da Diretoria de Esportes, disponibiliza estrutura e os espaços dos Ginásios Internacional Newton de Faria e Carlos de Pina para as finais de base do Goiano de Basquete Masculino, que acontece de 30 de outubro a 2 de novembro. Respeitando as regras de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, a competição é realizada pela Federação Goiana de Basquete (FGB) e conta com mais de 300 atletas em várias categorias.

“A modalidade é marcante em nossa cidade, tem história. Já realizamos grandes eventos em Anápolis como a vinda da Seleção Brasileira de Basquete no amistoso internacional diante do Uruguai, além da preparação da Seleção Brasileira Sub-14 Masculina para o Campeonato Sul-Americano. O fomento desse esporte faz nossos jovens se interessarem mais pelo basquete e sonharem com voos maiores”, disse o diretor municipal de Esportes, Kim Abrahão.

A equipe que representa a cidade de Anápolis no Goiano de Base é a ABA, do treinador Moisés da Silva. “Estamos empenhados disputando as categorias sub-14, 16 e 18, e iniciando o trabalho para retomar o protagonismo anapolino no basquete, de base a adulto”, informou o treinador.

O vice-presidente da FGB, Fernando Duran, reiterou a importância da cidade de Anápolis no cenário goiano e nacional de basquete. “A estrutura com os ginásios que a cidade tem é muito boa, sempre bem cuidada. Já tivemos competições internacionais aqui. A parceria com a Prefeitura já vem de muitos anos e é fundamental para a retomada esportiva, considerando a pandemia. O último campeonato que realizamos foi em 2019 e estamos animados. Durante esse tempo, os atletas se cuidaram e se protegeram”, finalizou.

Jogos da ABA (Anápolis)

Carlos de Pina

30 de outubro (15h) – ABA x Raptors (sub-14)

30 de outubro (20h30) – AEGB Vila Nova x ABA (sub-16)

Newton de Faria

30 de outubro (10h30) – Coopema x ABA (sub-18)

30 de outubro (15h) – ABA x Vianópolis Vultures (sub-18)

31 de outubro (10h30) – ABA x Vianópolis Vultures (sub-16)

31 de outubro (12h) – Barra x ABA (sub-14)

01 de novembro (13h30) – ABA x Vianópolis Vultures (sub-14)

Confira a tabela do campeonato divulgada pela Federação Goiana de Basquete.

CAMPEONATO GOIANO DE BASE SUB 14 Baixar

