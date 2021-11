Há duas semanas, equipes de roçagem, varrição, remoção de entulhos, capina e pintura realizam manutenção dos espaços na cidade e distritos

Publicado: 31.10.2021

Foto: Paulo Morais

Para receber as milhares de famílias que visitam o túmulo de seus entes no Dia de Finados, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano intensificou, nas duas últimas semanas, os trabalhos de roçagem, varrição, remoção de entulhos, capina e pintura nos cemitérios do município.

O trabalho das equipes começou nos distritos de Anápolis e seguiu para o Cemitério Park, na Vila Mariana, e São Miguel, no centro da cidade. As regras sanitárias de uso de máscara, álcool e distanciamento permanecem, como no ano passado, por conta da pandemia, e a Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) dará suporte de acesso aos locais.

“Os serviços são realizados durante todo o ano, porque estão ligados às questões sanitárias”, informa o diretor de limpeza urbana, Yan de Castro, destacando a importância da ação permanente para evitar focos do mosquito da dengue. “Logo após o feriado, nós já iniciamos um novo ciclo de limpeza nesses locais, com todos os serviços, novamente, para manutenção da limpeza desses ambientes”, complementa.

Flores



Entre os itens mais utilizados como parte da homenagem prestada aos entes queridos estão as flores. O Procon Anápolis realizou, nos dias 27 e 28 de outubro, pesquisa de preço de 14 tipos do produto em seis estabelecimentos da cidade. A unidade da rosa é a opção mais econômica (R$ 6 o menor valor) enquanto a coroa tradicional chega a custar R$ 250. O vaso de crisântemos foi o item que mais variou de preço (75%), encontrado de R$ 20 a R$ 35.