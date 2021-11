Programa oferece 150 bolsas universitárias para jovens com renda mensal bruta de até seis salários mínimos

Publicado: 31.10.2021

A edição desta quinta-feira, 28, do Diário Oficial de Anápolis divulgou o edital de participação no processo seletivo do programa Graduação no primeiro semestre letivo de 2022. Estão sendo ofertadas 150 bolsas universitárias, sendo 50 integrais e 100 parciais, para alunos já matriculados na rede privada de ensino cuja renda bruta familiar mensal não ultrapasse seis salários mínimos.

As inscrições para o processo seletivo iniciam no dia 8 de novembro, com término às 23h59 de 17 de novembro. A seleção conta com quatro etapas: preenchimento do formulário de inscrição, envio da documentação, entrevista pessoal com o candidato (etapa eliminatória) e realização de visitas domiciliares. O resultado final dos candidatos contemplados será publicado no dia 7 de fevereiro de 2022.

As inscrições serão realizadas através do portal do programa Graduação. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa fazer a leitura do edital, que aponta os requisitos para a aprovação e realizar a inscrição dentro do prazo definido. Acesse o edital através do link: https://diario.anapolis.go.gov.br/dowebans/page/diarioOficial.jsf