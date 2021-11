Anúncio será nesta quinta-feira (04) às 18h, durante encontro com todos os diretores da rede pública estadual. Recursos são destinados aos programas Reformar, Equipar, à aquisição de mobiliário escolar e de laboratórios móveis. Todas as escolas receberão poços artesianos e placas fotovoltaicas para geração de energia

Publicado: 05.11.2021

O governador Ronaldo Caiado anuncia, nesta quinta-feira (04/11) às 18h, mais de R$ 318 milhões em investimentos para a educação. Os recursos serão apresentados durante o 1º Encontro com os Gestores das Unidades Educacionais da Rede Estadual de Ensino, que será realizado no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Bufáiçal, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

O chefe do Executivo fará o lançamento da terceira etapa do programa Reformar (Recurso Estadual de Fomento, Organização, Reforma, Modernização e Adequação da Rede) e da segunda etapa do programa Equipar. Juntos, os dois programas somam cerca de R$ 240 milhões em investimentos.

Caiado também fará a entrega de 68.348 itens de mobiliário escolar e 417 laboratórios móveis de informática. O valor investido na aquisição dos móveis foi da ordem de R$ 21,1 milhões e nos laboratórios foi de aproximadamente R$ 57,2 milhões. Ainda no encontro, o governador também anunciará o reajuste no repasse dos valores da Merenda Escolar para 2022.

Programa Reformar 3

A terceira etapa do programa contemplará todas as instituições de ensino da rede pública estadual. Cada uma delas receberá, por meio do Conselho Escolar, R$ 100 mil.

Os recursos deverão ser investidos prioritariamente na instalação de poços artesianos nas unidades escolares. A escola que já possuir poço artesiano poderá investir a verba na adaptação de refeitórios, implantação de centrais de prevenção e combate à incêndios, reformas de pisos, banheiros e cozinhas, e instalação de itens de acessibilidade.

Programa Equipar 2

A segunda etapa do programa beneficiará todas as unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual, incluindo as instituições de ensino regulares, de tempo integral e os colégios militares. No total foram investidos R$ 145.645.400,00 nessa nova fase do programa. Cada unidade escolar receberá R$ 155 mil.

As escolas e colégios deverão utilizar os recursos para a implantação de energia solar em suas dependências. A meta do Governo de Goiás e da Seduc é tornar as instituições de ensino cada vez mais sustentáveis do ponto de vista energético.

