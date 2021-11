Com mais de 20 empresas participantes e comércio local, consumidores poderão negociar débitos a tempo das compras de fim de ano

Publicado: 05.11.2021

Na próxima semana, o Procon Anápolis realiza a 2ª edição da Feira de Renegociação de Dívidas, entre os dias 8 e 12 de novembro, em frente à sede do órgão, que fica na Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara. Desta vez, serão 22 empresas participantes, além do comércio local – uma parceria com a Acia e a CDL Anápolis –, que é uma novidade em relação à edição passada. A Feira começa na segunda-feira, 8, às 13h, e vai até as 17h. Nos demais dias, acontece das 9h às 17h.

Consumidores inadimplentes com instituições de ensino de ensino superior e escolas, plano de saúde, instituições financeiras, Saneago, Enel, empresas de telefonia, serviços de internet e loja de departamento terão a oportunidade de negociar débitos em aberto. “O momento escolhido para esta nova edição da Feira é estratégico para liberar o crédito do consumidor que está com restrição, tendo em vista as compras de fim de ano e as promoções da Black Friday, que se aproximam”, comenta o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

Na experiência passada, em março, a Feira conseguiu acordo para mais de 60% dos casos. O saldo foi comemorado pela organização, que realizou o evento de forma online, mediando a negociação entre as empresas e os devedores. “Na primeira edição do ano, tivemos alta procura de clientes buscando resolver suas pendências com marcas que não participaram. Isso serviu para dar mais precisão na hora de definirmos as instituições participantes”, explica Wilson.

Quem for à Feira de Renegociação ainda terá outros serviços disponíveis. Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, será feita a distribuição de mudas para as pessoas que solicitaram a doação pela plataforma Anápolis Digital, no Portal do Cidadão, cujo acesso se dá pelo site da Prefeitura de Anápolis (anapolis.go.gov.br). A Enel também fará troca de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por modelos LED, mais econômicos. No evento, também terá um ponto de descarte de lixo eletrônico.